Режиссер назвал отличия «Аватара» от супергеройских блокбастеров

Кинематографист заявил, что его проект не похож на супергеройские блокбастеры. Он указал на то, что в кинокомиксах постоянно меняется антагонист, в то время как Кэмерону интересно демонстрировать в своей франшизе одного и того же главного врага — Майлза Куоритча.