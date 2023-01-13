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1 час назад

Джеймс Кэмерон назвал отличия «Аватара» от супергеройских блокбастеров

Lenta.ru

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон назвал отличия «Аватара» от супергеройского кино. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале B tv.

Режиссер назвал отличия «Аватара» от супергеройских блокбастеров
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кинематографист заявил, что его проект не похож на супергеройские блокбастеры. Он указал на то, что в кинокомиксах постоянно меняется антагонист, в то время как Кэмерону интересно демонстрировать в своей франшизе одного и того же главного врага — Майлза Куоритча.

«Один и тот же парень, верно? Один и тот же враг на протяжении всего повествования. Интересно смотреть, как он эволюционирует, а мы добавляем новых противников по ходу дела. Новых противников и союзников», — сказал Кэмерон.

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