Новые «Бременские музыканты» выйдут в кино в 2023 году

Производство картин поддержало Министерство культуры.

В 2023 году при поддержке Минкультуры России в широкий прокат выйдут фильмы «По щучьему велению», «Бременские музыканты», «Волшебник Изумрудного города» и новая лента по произведению «Приключения Алисы» писателя-фантаста Кира Булычёва под названием «Сто лет тому вперёд». Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова. Тизер-трейлер последней картины уже появился в интернете.

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В министерстве отметили, что в этом году продолжат придерживаться курса на семейное кино. За неделю новогодних каникул кинопрокат в России вышел на доход 2019 года. Кассовые сборы составили 4,4 млрд руб., на киносеансы было продано 13,2 млн билетов, сообщила Любимова. При этом чаще всего зрители выбирали «Чебурашку» — сборы картины Дмитрия Дьяченко с 1 по 8 января достигли 2,9 млрд. руб. Однако, по мнению главы Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексея Воронкова, для полного восстановления индустрии понадобится десять таких «Чебурашек», сообщает ТАСС.

«Чебурашка» стал не только лидером новогоднего проката, но и самым кассовым российским фильмом в истории. По данным единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) «Фонда кино», на текущий момент сборы картины составляют 3,486 млрд руб. В комментарии изданию «Бюллетень кинопрокатчика» продюсер картины Алексей Троцюк заявил, что у «Чебурашки» может появиться продолжение.

По словам Воронкова, чтобы кинопрокат в России восстановился полностью, производство большого зрительского кино нужно поставить на поток. До пандемии коронавируса оборот кинотеатров достигал 55 млрд руб. в год, что позволяло бизнесу развиваться. Сейчас же отрасль находится в «замороженном» состоянии — её доходы не превышают 35 40 млрд руб. в год. Ситуацию усложнил и уход из страны голливудских студий.