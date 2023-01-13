"Чебурашка" обогнал по сборам "Аватар"

Кассовые сборы семейной комедии "Чебурашка" в российском прокате превысили 3,5 млрд рублей, свидетельствуют в пятницу данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино. Таким образом, картина режиссера Дмитрия Дьяченко обошла по сборам в России первую часть из дилогии "Аватар" (2009) Джеймса Кэмерона и стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката.
Согласно данным на сайте ЕАИС, "Чебурашка" с момента начала проката в России, который стартовал 1 января 2023 года, заработал 3 528 556 464 рубля. По данным издания "Бюллетень кинопрокатчика", кассовые сборы "Аватара" в России составили 3 516 796 661 рубль.
Ранее "Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом, обогнав 10 января по сборам предыдущего лидера - комедию "Холоп". Фильм Клима Шипенко, вышедший в кинотеатрах в 2019 году, заработал в отечественном прокате 2,8 млрд рублей.
"Чебурашка" рассказывает о новых приключениях героя книг Эдуарда Успенского в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой апельсиновой страны. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие актеры. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.