"Чебурашка" обогнал по сборам "Аватар"

Кассовые сборы семейной комедии "Чебурашка" в российском прокате превысили 3,5 млрд рублей, свидетельствуют в пятницу данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино. Таким образом, картина режиссера Дмитрия Дьяченко обошла по сборам в России первую часть из дилогии "Аватар" (2009) Джеймса Кэмерона и стала самым кассовым фильмом в истории отечественного проката.

Согласно данным на сайте ЕАИС, "Чебурашка" с момента начала проката в России, который стартовал 1 января 2023 года, заработал 3 528 556 464 рубля. По данным издания "Бюллетень кинопрокатчика", кассовые сборы "Аватара" в России составили 3 516 796 661 рубль.