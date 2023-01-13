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1 час назад

Опубликован трейлер фильма «Аферисты» с Джулианной Мур и Себастианом Стэном

Inc-News

Психологический триллер выйдет на широкие экраны в следующем месяце.

Опубликован трейлер фильма с Джулианной Мур и Себастианом Стэном
Фото: Inc-NewsInc-News

Джулианна Мур и Себастиан Стэн нацелились на семью миллиардеров в новой картине A24 и Apple TV+. В «Аферистах» оскаровская лауреатка играет привлекательную женщину средних лет, которая кладёт глаз на супербогатого бизнесмена (Джон Литгоу). В это же время её сын (Стэн) работает со своей стороны по вопросу приобретения состояния. В картине также снялись Джастис Смит и Бриана Миддлтон как жестокие части плана Стэна и Мур по обогащению.

Триллер поставил в жанре неонуара Бенджамин Карон, известный по работе над сериалом «Корона». Согласно официальному синопсису, никто не кажется в спальнях, барах и гостиных Нью-Йорка тем, кем называется. Герои соревнуются за богатство и власть в игре с высокими ставками, приправленной амбициями, жадностью, похотью и ревностью.

В беседе с People Карон рассказал, что на съёмки фильма его «вдохновила череда отличных фильмов, которые держат внимание аудитории до самого конца. В их числе «Подозрительные лица» (1995), «Игорный дом» (1987), «Клют» (1971), «Афера Томаса Крауна» (1999), «Цвет денег» (1986), «Афера» (1973) и др.».

Картина «Аферисты» выйдет 17-го февраля на стриминговом сервисе Apple TV+.

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