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2 часа назад

Испанская комедия "Битва шефов" вышла в российский прокат

Газета.Ru

12 января в России вышла испанская комедия «Битва шефов». Об этом сообщили «Газете.Ru» представители кинопроката Capella Film.

Испанская комедия "Битва шефов" вышла в российский прокат
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Режиссер картины — Хоакин Масон, известный по проекту «Элитный спецотряд». В ролях — Карра, Энрик Окер, Меган Монтанер.

По сюжету молодой шеф-повар Микель встречает своего давно потерянного отца — знаменитого мастера кулинарии Хуана Инчаусти, который пропал 30 лет назад. Как оказалось, мужчина страдает частичной амнезией. Он думает, что все еще молод и полон энергии. Микель берет над отцом опеку, так как является его ближайшим родственником. Из-за болезни Хуан считает, что ресторан сына принадлежит ему и устанавливает там свои правила. Шеф-поварам приходится работать вместе, чтобы получить третью звезду Мишлен.

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