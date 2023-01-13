Испанская комедия "Битва шефов" вышла в российский прокат

По сюжету молодой шеф-повар Микель встречает своего давно потерянного отца — знаменитого мастера кулинарии Хуана Инчаусти, который пропал 30 лет назад. Как оказалось, мужчина страдает частичной амнезией. Он думает, что все еще молод и полон энергии. Микель берет над отцом опеку, так как является его ближайшим родственником. Из-за болезни Хуан считает, что ресторан сына принадлежит ему и устанавливает там свои правила. Шеф-поварам приходится работать вместе, чтобы получить третью звезду Мишлен.