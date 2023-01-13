Старт в России «Фортуны» Гая Ричи назвали невнятным

«Гая Ричи, конечно, ждали. Я понимаю, что "Фортуна" это более расслабленный и не жесткий фильм, как это было в "Гневе человеческом" и в какой-то мере в "Джентльменах". Тем не менее, фильм от одного из крупнейших режиссеров современности, выходящий в официальный прокат в России, это событие. Ожидания от него были очень высокие. По сути, у нас на протяжении уже почти года нет крупных зарубежных проектов, за исключением, может быть, фильма "Три тысячи лет желаний", который достаточно успешно прошел в прошлом году. Чего-то еще большого зарубежного нам ждать в официальном прокате еще очень долго. Очень бы хотелось, чтобы зритель это понял», - отметил гендиректор Comscore.