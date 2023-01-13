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1 час назад

«Раскачается на уикенде?»: Старт в России «Фортуны» Гая Ричи назвали невнятным

Национальная Служба Новостей

В киноиндустрии были очень большие ожидания от фильма Гая Ричи, поскольку других больших зарубежных фильмов придется ждать долго, сказал в эфире НСН Роман Исаев.

Старт в России «Фортуны» Гая Ричи назвали невнятным
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Первый день проката в России нового боевика Гая Ричи «Операция "Фортуна". Искусство побеждать» разочаровал киноиндустрию, сказал в интервью НСН генеральный директор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

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Новая картина от создателя культовых фильмов «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» с участием Джейсона Стэйтема и Хью Гранта вышла в российский прокат 12 января.

«У индустрии и кинотеатров были существенно более высокие ожидания от "Фортуны". Вчерашний первый день показал какие-то абсолютно невнятные цифры, прежде всего, по регионам. Понятно, что Гай Ричи – это больше история городов-миллионников, столичная тема, но, так или иначе, цифры первого дня разочаровывают. Очень хочется верить, что фильм сегодня раскачается на уикенде и зритель на него пойдет», - сказал Исаев.

По его словам, «Фортуну» очень ждали в России, потому что подобных фильмов не предвидится в ближайшее время.

«Гая Ричи, конечно, ждали. Я понимаю, что "Фортуна" это более расслабленный и не жесткий фильм, как это было в "Гневе человеческом" и в какой-то мере в "Джентльменах". Тем не менее, фильм от одного из крупнейших режиссеров современности, выходящий в официальный прокат в России, это событие. Ожидания от него были очень высокие. По сути, у нас на протяжении уже почти года нет крупных зарубежных проектов, за исключением, может быть, фильма "Три тысячи лет желаний", который достаточно успешно прошел в прошлом году. Чего-то еще большого зарубежного нам ждать в официальном прокате еще очень долго. Очень бы хотелось, чтобы зритель это понял», - отметил гендиректор Comscore.

Исаев также объяснил, при каких условиях голливудские фильмы смогут вернуться в Россию.

«Пока голливудские студии не вернутся в Россию, их фильмов не будет. Если примут закон о принудительном лицензировании, эти фильмы смогут появиться в более-менее легальном поле. Пока все фрагментарные показы крупных голливудских фильмов, которые были во второй половине прошлого года, и "Аватар", который сейчас показывает ряд кинотеатров, это вынужденные активности и не совсем правильный алгоритм работы индустрии, который необходимо выправлять», - заключил собеседник НСН.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров объяснял НСН, с чем связан небывалый успех «Чебурашки», вышедшего на экраны в Новый год и успевшего стать самым кассовым отечественным фильмом.

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