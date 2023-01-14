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1 час назад

Эксперт высказался о взрывном рейтинге фильма «Чебурашка»

РИА "ФедералПресс"

Почему новый российский фильм вызвал такой ажиотаж, попытался ответить политолог, социолог, директор научно-образовательного центра «Югра-социум» Илья Верховский:

«Чебурашка» для постсоветского кинематографа – фильм уникальный. В нем воссоздан хронотоп сказочный и одновременно реалистичный. В нем есть смех, игра, пальмы, смешной и обаятельный говорящий зверь из советского детства. И есть несправедливость, зло, тоска, одиночество и предательство. Тень Достоевского. Заканчивается все по извечной русской формуле: «Как же сделать так, чтобы всем было хорошо». И в финале фильма эта русская утопия сбывается. «Чебурашка» – фильм-архетип. Русско-советский. И потому люди плачут в середине фильма. И улыбаются в конце. Поэтому выбор зрителей сделан был в пользу этого фильма».

Фильмы,Видео,Чебурашка,
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