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20 минут назад

Джеймс Ганн высказался о возможности Джейкоба Элроди сыграть Супермена

Газета.Ru

Режиссер Джеймс Ганн прокомментировал слухи о том, что нового Супермена может сыграть звезда "Эйфории" Джейкоб Элорди, сообщает Variety.

Ганн высказался о возможности Элроди сыграть Супермена
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам постановщика, пока что речь о кастинге на роль Супермена в перезапуске франшизы вообще не идет. Ганн отметил, что у него пока нет предпочтений на тему того, кто бы мог сыграть супергероя. Но режиссер ответил, что Элорди на роль Супермена не пробовался.

"Мы еще очень далеки от этапа подбора актеров в проект. Поверьте, новости о кастинге, и тем более имя исполнителя главной роли, появятся только после того, как будет завершена работа над сценарием. А он все еще дописывается. Но в ближайшее время мы поделимся с вами другой информацией о готовящейся франшизе", — рассказал Ганн.

Фильмы,Эйфория,Джеймс Ганн,
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