Ганн высказался о возможности Элроди сыграть Супермена

"Мы еще очень далеки от этапа подбора актеров в проект. Поверьте, новости о кастинге, и тем более имя исполнителя главной роли, появятся только после того, как будет завершена работа над сценарием. А он все еще дописывается. Но в ближайшее время мы поделимся с вами другой информацией о готовящейся франшизе", — рассказал Ганн.