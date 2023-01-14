Ганн высказался о возможности Элроди сыграть Супермена

Режиссер Джеймс Ганн прокомментировал слухи о том, что нового Супермена может сыграть звезда "Эйфории" Джейкоб Элорди, сообщает Variety.
По словам постановщика, пока что речь о кастинге на роль Супермена в перезапуске франшизы вообще не идет. Ганн отметил, что у него пока нет предпочтений на тему того, кто бы мог сыграть супергероя. Но режиссер ответил, что Элорди на роль Супермена не пробовался.
"Мы еще очень далеки от этапа подбора актеров в проект. Поверьте, новости о кастинге, и тем более имя исполнителя главной роли, появятся только после того, как будет завершена работа над сценарием. А он все еще дописывается. Но в ближайшее время мы поделимся с вами другой информацией о готовящейся франшизе", — рассказал Ганн.