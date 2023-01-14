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46 минут назад

В Сети высмеяли Кейт Уинслет на постере обновленного "Титаника"

Super.ru

На днях в прокат вышел обновленный фильм «Титаник». И нет, никаких жалких пародий. Студия Paramount Pictures хорошо поработала над качеством оригинальной картины — теперь на любимых героев можно посмотреть в формате 4K. Но создатели, кажется, так увлеклись самим фильмом, что постер сделали тяп-ляп.

В Сети высмеяли постер обновленного "Титаника"
Фото: Super.ruSuper.ru

На первый взгляд ничего особенного: Джек обнимает Розу, оба драматично смотрят куда-то вниз. Но вот волосы Кейт Уинслет пользователей Сети равнодушными не оставили.

«Почему у Роуз на правой стороне головы одна прическа, а на левой совсем другая?» — отметил один фанат. «Не могу поверить, что кто-то действительно одобрил это», — возмутился другой.

Разумеется, нашлись и те, кто увидел скрытый смысл в разной длине волос: «Они изображают двойственность натуры Роуз, ее общественное положение и свободную жизнь, которую она хочет иметь с Джеком».

Короче говоря, гении тоже ошибаются.

Фильмы,Титаник,Кейт Уинслет,
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