В Сети высмеяли постер обновленного "Титаника"

На днях в прокат вышел обновленный фильм «Титаник». И нет, никаких жалких пародий. Студия Paramount Pictures хорошо поработала над качеством оригинальной картины — теперь на любимых героев можно посмотреть в формате 4K. Но создатели, кажется, так увлеклись самим фильмом, что постер сделали тяп-ляп.

Фото: Super.ru Super.ru

На первый взгляд ничего особенного: Джек обнимает Розу, оба драматично смотрят куда-то вниз. Но вот волосы Кейт Уинслет пользователей Сети равнодушными не оставили.

«Почему у Роуз на правой стороне головы одна прическа, а на левой совсем другая?» — отметил один фанат. «Не могу поверить, что кто-то действительно одобрил это», — возмутился другой.

Разумеется, нашлись и те, кто увидел скрытый смысл в разной длине волос: «Они изображают двойственность натуры Роуз, ее общественное положение и свободную жизнь, которую она хочет иметь с Джеком».