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2 часа назад

Зрителей разочаровали новые выпуски «Гостьи из будущего»

FBM.ruиещё 1

В Советское время «Гостья из будущего» (6+) захватила буквально каждого зрителя, сейчас кинематографисты пытали повторить этот успех и решили создать продолжение. Фильм описывает приключения Алисы Селезневой.

Зрителей разочаровали новые выпуски «Гостьи из будущего»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Новая часть совсем не оправдала ожиданий зрителей и оказалась провалом. Об этом сообщают аналитики издания «Назад в СССР». Фильм изменил название и теперь именуется как «Лиловый шар» (6+).

Причиной стал факт добавления ужасных спецэффектов, а сказочные моменты совсем не были сказочными, да и возраст героини неуместен.

В первом фильме девочке было 11 лет, а во втором уже – 15, она потеряла детскую непосредственность и не смогла захватить внимание зрителей.

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18+
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