Зрителей разочаровали новые выпуски «Гостьи из будущего»

В Советское время «Гостья из будущего» (6+) захватила буквально каждого зрителя, сейчас кинематографисты пытали повторить этот успех и решили создать продолжение. Фильм описывает приключения Алисы Селезневой.

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Новая часть совсем не оправдала ожиданий зрителей и оказалась провалом. Об этом сообщают аналитики издания «Назад в СССР». Фильм изменил название и теперь именуется как «Лиловый шар» (6+).

Причиной стал факт добавления ужасных спецэффектов, а сказочные моменты совсем не были сказочными, да и возраст героини неуместен.