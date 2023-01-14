Безумный режиссер: как начать смотреть фильмы Ларса фон Триера

Смотреть фильмы Ларса фон Триера может не каждый, потому что он часто играет с чувствами и ожиданиями зрителя, который ждет катарсиса и ясности высказывания, а вместо этого получает запутанную шифровку. При этом ощущения при просмотре зритель также может испытывать не самые приятные, чаще это неловкость и негодование. "Рамблер" расскажет, с чего начинать знакомство с режиссером.

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На самом деле Триер подумал за нас, когда создавал свои фильмы и выпускал их циклами, по которым и стоит двигаться, начиная с фильма "Рассекая волны". В центре сюжета идеалист, который сталкивается с жестокой реальностью. Бесс МакНилл живет в религиозной общине и выходит замуж за чужака — работника нефтяной платформы Яна.

кадр из фильма

Местные не одобряют этот брак, но Бесс счастлива и любима. У нее свои отношения с Богом, она ведет с ним диалоги и сама же поддерживает их, меняя голос. Но Триер всегда был провокатором, поэтому сначала он показывает нам сказку, а затем растаптывает ее. Ян попадает в аварию и лишается всякой возможности двигаться, он больше ничего не может дать возлюбленной, поэтому требует, чтобы та занималась сексом с другими и рассказывала ему об этом. Так Бесс становится проституткой и попадает в этический конфликт.

Фильм открывает трилогию "Золотое сердце", в которой фон Триер продолжает манипулировать сознанием зрителя и препарировать самый популярный жанр — мелодраму. Поэтому следом можно посмотреть вторую и третью части этой трилогии — "Идиотов" и "Танцующую в темноте". Если в первом случае мы ищем внутреннее я и исследуем границы одобряемого поведения, то во втором — теряющая зрение героиня, которую сыграла Бьорк, оказывается зависимой от этой среды. Перед ней встает тяжелейший выбор: собственная жизнь или здоровье сына.

кадр из фильма

Следом стоит посмотреть "Догвилль" с Николь Кидман в главной роли, который стал вневременной классикой. Фильмом назвать его можно с натяжкой, так как это больше театральная постановка, снятая на камеру. В нем Триер уничтожает мелодраму: сначала строит сюжет по ее законам, а в финале меняет правила игры. Кажется, что после этого фильма голова переполняется вопросами о смысле жизни и сути человеческого естества.

кадр из фильма

Далее "Европа" — кино об американце, который прибывает в послевоенную Германию помогать восстановить страну. Однако он не идет к светлому будущему, а скорее наблюдает упадок всей цивилизованной Европы. Выдерживать напряжение не выходит и главный герой сам начинает деградировать, опускаясь на дно социального взаимодействия. Здесь Трией гиперболизирует драму.

кадр из фильма

Наиболее любимый зрителями цикл работ Триера — "трилогия депрессии". Снимая эти фильмы, режиссер буквально выгрузил свои болезненные ощущения на экран, и это чувствуется в каждом кадре. В семейной драме "Антихрист"» мы видим битву мужского и женского начал. Фильм-катастрофа "Меланхолия" посвящен борьбе разума, стремящегося все контролировать, и нашего бессознательного.

"Нимфоманка" помещает зрителя на границу художественного кино и порнографии. В это картине в центре внимания не сам секс, а скорее внутренний конфликт. Главная героиня нее может удовлетворить свой голод, потому что не может найти идеал. И бегство за этим идеалом в итоге истощает ее и заводит в капкан собственных иллюзий.

кадр из фильма

Завершается история Триера фильмом "Дом, который построил Джек". Здесь главный герой исследует себя не через секс, а через смерть. Философию убийства нам представляют как предмет архитектуры для главного героя. Фильм жесткий, при этом критики называют его фильмом-автопортретом для режиссера, поэтому посмотреть его точно стоит.