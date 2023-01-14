Блокбастер «Чебурашка»: Мосфильм против Голливуда

Кассовые сборы российского художественного фильма «Чебурашка» превысили миллиард рублей за первые три дня новогоднего проката – это второй результат за один день за всю историю современного отечественного кино. К 8 января сборы от «Чебурашки» подошли к 3 млрд рублей, фильм возглавляет пятерку самых популярных в российском прокате. И сборы продолжают расти. Среди фильмов, которые получили «большую кассу» также российские «Иван Царевич и Серый Волк – 5» – продолжение популярного мультсериала, «Непослушник-2», «Чук и Гек: большое приключение».

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

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При этом подскочили сборы киносетей. Выручка российских кинотеатров ставит рекорд за рекордом. Всего за шесть дней с 1 по 6 января они заработали 3322,41 млн рублей. Это на 26% больше, чем было в прошлом году (2645,69 млн рублей), и всего лишь на 1,6% уступает рекордному результату 2019 года (3376,33 млн рублей). Народ повалил в кино, причем на российские фильмы.

Оставим разбор художественных особенностей ленты «Чебурашка» киноведам и критикам и обратимся к политической стороне вопроса. Она, как это ни странно, здесь просматривается.

Оказывается, если фильм хорошо снят, построен на близкой зрителю культурно-духовной материи, зовет к доброму и вечному и имеет достаточную рекламу, то для зрительского, и соответственно коммерческого успеха, ему не обязательно быть голливудским. Если раньше «приличное» кино у нас принято было снимать где-нибудь в Европе, то теперь в кадре прекрасно смотрятся Сочи, Кисловодск и Пятигорск.

Но успех «Чебурашки» и других отечественных лент связан с еще одним обстоятельством. Сейчас ведь, как мы знаем, великая американская «фабрика грез» отказала нам в своем снисхождении демонстрировать ее продукцию на наших экранах. Сколько по этому поводу было заламывания рук, сколько стенаний отечественного кинобизнеса о скором крахе! Ах, россияне не увидят очередную серию «Аватара», ах, они останутся без очередного заморского сиквела, приквела, ремейка, и блокбастера. Владельцы отечественных киносетей, по-прежнему убежденные, что самым главным для нас является искусство именно американского кино, даже пошли на уловку: показывают вроде как в нагрузку к голливудской картине (как когда-то в кинотеатрах СССР киножурнал «Новости дня») какой-нибудь второсортный российский фильм. А потом в качестве основного гвоздя кинопрограммы все то же американское кино. «Из-под полы», разумеется.

При этом политические деятели США откровенно признаются, что наравне с американскими штыками по всему миру Голливуд обеспечивает власть доллара на планете. У нас признавать этот факт почему-то не торопятся. Бизнес диктует свои правила. Несмотря на отсутствие прокатных удостоверений, а также разрешений от правообладателей на показ очередной серии «Аватара», киносети все равно потчуют россиян голливудщиной. При этом уверяют, что якобы только американское кино нравится зрителю, только оно может принести прибыль. Хотя это далеко не так. Кинобизнес настолько зациклен на западной кинопродукции, что готов идти на любые ухищрения, чтобы не давать дорогу отечественным лентам. Сейчас некоторые немногие киноведы предлагают воспользоваться моментом и запретить вовсе показ западных фильмов на наших экранах или пойти по китайскому пути, оставив для иностранщины определенную квоту, скажем не больше 30 процентов показов. Это поддержало бы отечественную киноиндустрию. Но их не слышат.

«Чебурашка» показал, что мы вполне можем импортозамещать даже в такой, вроде бы, безнадежной сфере, где мы давно, кажется, проиграли схватку за умы и кошельки наших сограждан. Кстати, фильм вполне имеет и экспортную перспективу, было бы желание и политическая воля. Например, в Японии, где этот Чебурашка (в смысле киногероя) стал культовым еще во времена СССР. Посмотрим, смогут ли японцы противостоять этой культурной экспансии, и помогут ли им в этом американцы. Но приходится с сожалением констатировать, что выход «Чебурашки» и других отечественных картин к широкому отечественному зрителю состоялся во многом вынужденно, из-за СВО, санкций. Как говорится, не было бы счастья... Но разворот, как мы видим происходит даже в головах наших чиновников и бизнесменов от кино.

Довольно давно, когда ныне покойный Станислав Говорухин еще не был сопредседателем Общероссийского народного фронта, он приходил в редакцию газеты «Трибуна» и рассказывал о незаслуженно забытом отечественном кино. О том, что ежегодно в России снимается около сотни приличных картин, которые почти никогда не доходят до зрителя и пылятся на полках. Происходит это из-за политики телевидения, которому выгоднее снимать свои сериалы и художественные картины (часто низкопробные, пропагандирующие насилие), чем демонстрировать профессиональное авторское отечественное кино. А кинотеатры и вовсе ничего кроме Голливуда на свои широкие экраны не допускают. Обычно Говорухин навскидку называл несколько свежих лент, делая им рекламу среди узкого круга потенциальных зрителей. Так я, например, открыл для себя чисто русскую комедию «На море», которая впоследствии все-таки попала и на телеэкраны.

И вот авторы «Чебурашки» предложили «человеческий» фильм для семейного просмотра. Выяснилось, что наш «киногерой» ничуть не хуже голливудских Шреков или человеко-кошек, даже привлекательней. В Сети масса рассказов о том, что его ходили смотреть тремя-четырьмя поколениями одновременно. На киносеансах люди плакали и смеялись, как дети, подпевали известной всем популярной песенке. Похоже, для всех возрастов от 5 до 80 лет, выросших на отечественных мультиках, он оказался понятен и эмоционально окрашен. И здесь нельзя пройти мимо того факта, что хоть фильм и современный, но главный герой – самый что ни на есть советский. Рожденный так сказать в недрах той эпохи, где искусство тянуло людей к светлому и доброму, а не эксплуатировало низменные инстинкты, чтобы заработать.

Зритель это обращение авторов к иному кинематографу вполне принял и проголосовал за него рублем. Как он голосует телевизионными рейтингами за вполне уже истрепанное советское культовое кино, которое стало непременным атрибутом новогоднего стола, без которого праздник – не праздник.

У нас бытует мнение о том, что отечественные зритель простоват и требует соответствующей продукции. Желательно иностранной. Этот миф в новогодние каникулы опровергли огромные очереди в главные хранилища искусства более высокого – в Третьяковскую галерею, Пушкинский музей в Москве, музеи Московского Кремля. Такой же ажиотаж наблюдался в Эрмитаже. Их атаковали толпы желающих приобщиться к шедеврам отечественной и мировой культуры. Причем, шли на постоянные экспозиции, а не, например, на выставку импрессионистов в Пушкинском музее. Люди готовы были часами стоять в очередях на морозе, чтобы попасть в эти храмы искусства.