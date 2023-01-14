«Джон Уик 4»: что известно к этому дню

По завершении съёмок Киану Ривз сделал каскадёрам дорогие подарки.

Фото: Inc-News Inc-News

К истории о киллере-мстителе в элегантном дорогом костюме не ослабевает зрительский интерес. Как режиссёру, бывшему каскадёру Чаду Стахелски и актёру Киану Ривзу удаётся его поддерживать, остаётся только гадать. Можно предположить, что всему причиной фееричные каскадёрские трюки, граничащие с преодолением силы земного притяжения. Но это не совсем так. Хорошо сработанный сценарий, привлекательный главный герой со «своей правдой», сильный актёрский ансамбль и многое другое, что остаётся за кадром, но в итоге работает на общий результат. Когда же мы увидим на большом экране следующую часть франшизы «Джон Уик»? И кто присоединится к Бабе Яге в новых, смертельно опасных приключениях? В этом обзоре всё, что известно о «Джоне Уике 4».

Видео дня

Но обо всём по порядку. Съёмки картины закончились, наступил этапе постпродакшена. Из физических свидетельств рабочего процесса: кадр из фильма, трейлер и постер с главным героем. Наибольшее внимание привлёк на афише его символический галстук в виде песочных часов с пересыпающимися пулями. Время пошло…

Название

Следующая часть франшизы получила название «Джон Уик 4». В аккаунтах соцсетей она также фигурирует под аббревиатурой JW4.

Сюжет четвёртой части «Джона Уика»

О нём известно не так много, как хотелось бы. Впрочем, из опубликованного официального трейлера можно понять, как будут развиваться события в новом фильме, и к тому же можно вспомнить о том, что говорится в синопсисе картины.

«В предстоящей, четвёртой, части Джон Уик (Киану Ривз) сразится с самыми жестокими противниками. Цена за его голову постоянно растёт, поэтому он вступает в борьбу с мировым преступным сообществом под названием Высший стол, разыскивая его самых могущественных игроков – от Нью-Йорка до Парижа, от Осаки до Берлина».

У нас также есть несколько фотографий из к/ф «Джон Уик 4». На одной из них можно увидеть «тихую» версию героя, который, по-видимому, преклонил колени во время молитвы и, возможно, сделал это перед тем, как отправиться в бой. Снимок приобрёл глубокий смысл после выхода трейлера, став подтверждением сцены, когда герой отправляется в храм, чтобы «пообщаться» с женой.

За сценой

Сценарий фильма написали Шэй Хаттен и Майкл Финч. Чад Стахелски вернулся в режиссёрское кресло франшизы. В августе он объяснил, почему согласился продолжать историю Джона Уика.

«Я люблю мифологию. Я люблю хороший миф. Я, на самом деле, не верю – по крайней мере, в случае с фильмами «Джона Уика» - в трёхактную структуру. Я верю в сторителлинг и доверяю ему. Вы знаете, мы всегда позиционируем Джона Уика как Одиссея», - отметил постановщик.

Актёрский состав к/ф «Джон Уик 4»

Конечно, в четвёртой части Киану Ривз воспроизвёл главную роль. Как и Лоренс Фишборн. В конце третьего фильма Бауэри Кинг заключил альянс с Уиком. Вместе они будут грозным оппонентом для Высшего стола. Из-за этих двоих, по крайней мере, Иэн МакШейн будет чувствовать себя неуютно и о безопасности сможет только мечтать. Он появится в новом фильме в роли Уинстона. Как и Лэнс Реддик, который ещё раз сыграет Харона из отеля «Континенталь».

Новые члены съёмочной группы к/ф «Джон Уик 4»

Фильм пополнился изрядным количеством новичков франшизы. В их числе легендарный Донни Йен. Звезда фантастического боевика «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» (2016) сыграл старого друга Джона Уика. Их объединяет как давняя история, так и недремлющие враги. Можно предположить, что Йен предстанет на экране ещё одним киллером-виртуозом.

Сыгравший в двух фильмах «Оно» клоуна Пеннивайза Билл Скарсгард присоединился к картине в качестве Маркиза, ещё одного противника Бабы Яги. Его задействовали во многих сценах с с Клэнси Брауном, исполнившим роль Харбингера. По словам этого участника действа, его персонаж призван раскрыть подноготную Высшего стола.

Принял участие в «веселье» и Хироюки Санада. 60-летний актёр присоединился (или поборолся?) к Киану Ривзу в новой истории Уика. Санада сыграл в «Мортал Комбат» (2021) и «Армии мертвецов» (2021) Зака Снайдера, а также появился во множестве кинокомиксов, таких как «Мстители: Финал» (2019) и «Росомаха: Бессмертный» (2013). Карьера же его началась в 60-е и включила работу с такими японскими режиссёрами, как Масахиро Макино, Тэруо Иссии, Киндзи Фукасаку и др.

Также в съёмочный состав вошла британская певица с японскими корнями Рина Саваяма. «Джон Уик 4» - её дебют в кино. И Шамир Андерсон, известный по роли в сериале «Вайнона Эрп» (2016-2021), влился в секретную игру.

Дата выхода к/ф «Джон Уик 4»