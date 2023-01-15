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56 минут назад

Как снимали нападение зомби-собак в фильме «Я – легенда»: видео

Мира Маркина

Фильм «Я – легенда» вышел в прокат в 2007 году. По сюжету полковник медицинской службы Роберт Невилл остался один в Нью-Йорке, сражаясь с инфицированными опасным вирусом и пытаясь найти сыворотку. В картине много жутких и захватывающих сцен. Например, как на главного героя напали зомби-собаки.

В фильме все выглядело так, будто Уилл Смит действительно ожесточенно сражается с больными животными. Однако на самом деле схватка выглядела смешно на съемочной площадке. О подробностях закадровой жизни постапокалиптической картины рассказывал сам Уилл Смит в своих социальных сетях.

Смотрите видео TikTok-блогера @alexyt368, чтобы узнать подробнее, как снималась сцена в реальности.

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