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1 час назад

"Чебурашка" бьет новые рекорды в прокате

Катя Кобышева

Фильм "Чебурашка" вышел на российские экраны 1 января и за две недели побил все возможные рекорды.

Семейная комедия режиссера Дмитрия Дьяченко сначала опередила по сборам самый кассовый российский фильм "Холоп" Клима Шипенко, который собрал 3,082 миллиарда рублей в прокате, а затем опередила недосягаемый до этого момента "Аватар" Джеймса Кэмерона, собравшего 3,516 миллиарда рублей.

По последним данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов, "Чебурашка" заработал более четырех миллиардов рублей, а точнее - 4 010 478 753 рубля. Таких цифр не было за всю историю российского проката.

Кадр дня: какого роста был Чебурашка

Создатели картины полагают, что показать такой результат фильму помогли хороший сценарий и маркетинг, а еще тот факт, что зрители могли соскучиться по любимому с детства персонажу.

Ранее "Чебурашка" обогнал "Аватар" по сборам в России.

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