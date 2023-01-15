"Чебурашка" бьет новые рекорды в прокате

Фильм "Чебурашка" вышел на российские экраны 1 января и за две недели побил все возможные рекорды.

Семейная комедия режиссера Дмитрия Дьяченко сначала опередила по сборам самый кассовый российский фильм "Холоп" Клима Шипенко, который собрал 3,082 миллиарда рублей в прокате, а затем опередила недосягаемый до этого момента "Аватар" Джеймса Кэмерона, собравшего 3,516 миллиарда рублей.

По последним данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов, "Чебурашка" заработал более четырех миллиардов рублей, а точнее - 4 010 478 753 рубля. Таких цифр не было за всю историю российского проката.

Создатели картины полагают, что показать такой результат фильму помогли хороший сценарий и маркетинг, а еще тот факт, что зрители могли соскучиться по любимому с детства персонажу.