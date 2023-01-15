Netflix выпустил трейлер ромкома «К тебе или ко мне?»Главные роли исполнили Риз Уизерспун и Эштон Кутчер.Трейлер «К тебе или ко мне?» обещает зрителям возвращение классической романтической комедии, в которой, в частности, мужчина понимает, что любит давнюю подругу лишь тогда, когда видит её с другим. Но, как обычно бывает в фильмах этого жанра, всё в итоге встаёт на свои места и влюблённые воссоединяются.