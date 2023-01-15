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1 час назад

Netflix выпустил трейлер ромкома «К тебе или ко мне?»

Inc-News

Netflix выпустил трейлер ромкома «К тебе или ко мне?»Главные роли исполнили Риз Уизерспун и Эштон Кутчер.Трейлер «К тебе или ко мне?» обещает зрителям возвращение классической романтической комедии, в которой, в частности, мужчина понимает, что любит давнюю подругу лишь тогда, когда видит её с другим. Но, как обычно бывает в фильмах этого жанра, всё в итоге встаёт на свои места и влюблённые воссоединяются.

Netflix выпустил трейлер ромкома «К тебе или ко мне?»
Фото: Inc-NewsInc-News

Написала сценарий и поставила «К тебе или ко мне?» Алин Брош МакКенна, известная по работе над такими картинами, как «Круэлла» (2021), «27 платьев» (2008) и «Дьявол носит Prada» (2006).Премьера фильма запланирована на 10-е февраля на Netflix.

Фильмы,Риз Уизерспун,Netflix,
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