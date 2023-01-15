Что смотреть в кино в январе 2023 года

Первый месяц 2023-го успел отметиться новым рекордом в отечественном прокате, долгожданным релизом комедийного боевика Гая Ричи и выходом яркого участника 44-го ММКФ — «Молодости» Дмитрия Давыдова. Кинокритик и обозревательница «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о главных кинопремьерах месяца, которые стоит увидеть на большом экране.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Чебурашка", реж. Дмитрий Дьяченко — уже в кино

Видео дня

Полнометражный ребут "Чебурашки", который уже стал самым кассовым фильмом в истории отечественного проката. Выбираться из приключений знакомому миллионам зрителей ушастому герою помогут пожилой садовник-затворник, тетя-модница и ее капризная внучка, молчаливый мальчик и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад.

"Клипмейкеры", реж. Григорий Константинопольский — уже в кино

Фильм-клип Григория Константинопольского про зарождение клипмейкерства в России 90-х. Как зажигались звезды (и кто их зажигал), откуда брались бюджеты на дорогие видеоклипы отечественных исполнителей и как отдельные хиты становились народным достоянием. Бойкая, красочная и неутомимая комедия о времени, которого больше нет, но о котором там приятно ностальгировать. Константинопольский собрал весь цвет отечественного кинопрома в лице Александра Кузнецова, Марии Шалаевой, Александра Горчилина, Ивана Макаревича, Розы Хайруллиной и многих других. Не фильм, а настоящая машина времени в мир 30-летней давности.

"Операция "Фортуна": Искусство побеждать" ("Operation Fortune: Ruse de guerre"), реж. Гай Ричи — уже в кино

Элитный разведчик Орсон Форчун (актер-талисман Гая Ричи Джейсон Стэйтем) получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему с этой задачей не справиться. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером (продолжающий возрождать свою карьеру Джош Хартнетт), который послужит для них убедительным прикрытием и наживкой. На кону — судьба человечества, и в этот раз спасать мир шпионам придется по правилам Голливуда. Долгожданный выход в прокат нового боевика Гая Ричи, изначальная премьера которого должна была состояться еще в апреле 2022-го. После сурового и беспощадного "Гнева человеческого" режиссер вновь возвращается к своему любимому жанру авантюрных боевиков с забавными героями и нешуточными испытаниями судьбы.

"Одни на каникулах" ("Hotel Sinestra"), реж. Михиль Тен Хорн — уже в кино

Нидерландская добрая семейная комедия о детях, отправившихся на зимний курорт вместе с родителями, но проснувшихся однажды утром без взрослых. Первая радость от свободы сменяется необходимостью разобраться с загадочной магической силой, из-за которой все взрослые и испарились. Идеальный новогодний фильм со сценарным заходом в духе "Одного дома", который обретает собственную историю и превращается в доброе кино о любви, близких и важности веры в чудеса.

"Кровь" ("Blood"), реж. Брэд Андерсон — уже в кино

Мрачный триллер Брэда Андерсона ("Грешница"), который разбавляет январский список добрых семейных комедий. Главная героиня Джесс (Мишель Монахэн) с детьми и собакой переезжает на старую семейную ферму. На новом месте домашний питомец внезапно убегает в лес, а вернувшись спустя несколько дней превращает жизнь хозяев в сущий кошмар. Собака нападает на маленького сына Джесс, и укусы вызывают у ребенка странную инфекцию, пугающим образом влияющую на поведение мальчика.

"Молодость", реж. Дмитрий Давыдов — с 19 января

Лихая комедия якутского самородка Дмитрия Давыдова (автор двукратного лауреата "Кинотавра" - фильма "Пугало"), с которой он боролся за главный приз ММКФ в 2022 году. В центре истории обаятельный неудачник Вася (Альберт Алексеев), который возвращается из города в родное село. За время его отсутствия жизнь бывших одноклассников героя кардинально изменилась, и кажется, что единственным человеком, который забыл повзрослеть, оказался сам Вася. Сумеет ли он уберечь в себе внутреннюю молодость - и в чем вообще кроется главная разница между желанием быть юным душой и откровенным инфантилизмом?

"Изумительный Морис" ("The Amazing Maurice"), реж. Тоби Генкель, Флориан Вестерманн — с 26 января