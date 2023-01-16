Международная касса "Аватара" догоняет сборы "Мстителей"

Фильм «Аватар: Путь воды» в минувший уикенд заработал в международном прокате еще $88,6 млн, и теперь его касса составляет $1,33 млрд. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

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Новый «Аватар» остался на пятой строчке в рейтинге самых кассовых фильмов за рубежом, однако уже на этой неделе обойдет по сборам кинокомикс «Мстители: Война бесконечности» с $1,37 млрд.