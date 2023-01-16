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2 часа назад

Международная касса "Аватара" догоняет сборы "Мстителей: Война бесконечности"

Газета.Ru

Фильм «Аватар: Путь воды» в минувший уикенд заработал в международном прокате еще $88,6 млн, и теперь его касса составляет $1,33 млрд. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Международная касса "Аватара" догоняет сборы "Мстителей"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Новый «Аватар» остался на пятой строчке в рейтинге самых кассовых фильмов за рубежом, однако уже на этой неделе обойдет по сборам кинокомикс «Мстители: Война бесконечности» с $1,37 млрд.

Мировые сборы проекта составляют $1,9 млрд, больше всего картина собрала в Китае ($211 млн), также в мировой топ-5 по сборам входят Франция ($120 млн), Германия ($106 млн), Корея ($92,7 млн) и Великобритания ($76,8 млн).

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