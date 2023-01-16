Кинокритики США и Канада назвали лучший фильм 2023 года

Ассоциация кинокритиков США и Канады Critics' Choice Awards определила победителя в категории «Лучший фильм года» — им стала работа Дэниела Шайнерта и Дэна Квана «Все везде и сразу». Об этом сообщил еженедельник Variety.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Помимо этого, совместная картина стала лидером по числу номинаций. Свою борьбу за приз фильм вел в 14 категориях. По итогам голосования, «Все везде и сразу» также удостоился награды за режиссуру, оригинальный сценарий, монтаж и мужскую роль второго плана.