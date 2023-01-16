Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

"Чебурашка" вновь возглавил прокат в России

Мира Маркина

Семейная комедия Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" вновь возглавила прокат в России и СНГ.

По данным портала kinobusiness.com, за 14 и 15 января фильм собрал 848 млн руб.

Премьера картины с Сергеем Гармашом и Еленой Яковлевой в главных ролях состоялась 1 января.

"Чебурашку" покажут на МКС

Вторую строчку в прокате занял боевик Гая Ричи "Операция "Фортуна": искусство побеждать". Третью позицию в странах СНГ без учета России и Белоруссии заняла фантастическая кинолента "Аватар: Путь воды" с 37 млн рублей.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что "Чебурашка" обогнал "Аватара" по сборам.

Фильмы,Видео,Аватар,Чебурашка,Дмитрий Дьяченко,Елена Яковлева,Сергей Гармаш,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители