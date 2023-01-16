"Чебурашка" вновь возглавил прокат в России

Семейная комедия Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" вновь возглавила прокат в России и СНГ.

По данным портала kinobusiness.com, за 14 и 15 января фильм собрал 848 млн руб.

Премьера картины с Сергеем Гармашом и Еленой Яковлевой в главных ролях состоялась 1 января.

Вторую строчку в прокате занял боевик Гая Ричи "Операция "Фортуна": искусство побеждать". Третью позицию в странах СНГ без учета России и Белоруссии заняла фантастическая кинолента "Аватар: Путь воды" с 37 млн рублей.