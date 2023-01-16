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3 часа назад

Кадр дня: почему Чуриковой в "Морозко" пришлось есть лук вместо яблок

Катерина Саломе

В далеком 1965 году на советские телеэкраны вышел музыкальный фильм-сказка "Морозко". Режиссером популярной киноленты стал Александр Роу. Несмотря на то, что картина была все-таки нацелена на детскую аудиторию, она сразу же полюбилась зрителям всех возрастов и завоевала множество наград.

Одну из главных ролей — Марфушечку — исполнила Инна Чурикова, которая, по ее собственным воспоминаниям, попала в съемочную группу совершенно случайно. Начинающая артистка смогла на кастинге покорить Роу своим актерским энтузиазмом. Она так интенсивно грызла не кастинге орехи, не щадя зубов, в надежде справиться с поставленной задачей и получить роль, что в итоге ей это удалось.

Кадр из фильма "Морозко"

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Одной из самых популярных сцен киноленты является момент, когда Марфушечка грызет яблоки, сидя на снегу, в ожидании деда Мороза. Вот только вместо сладких фруктов ей пришлось грызть лук. А все потому, что плоды были забыты в гостинице. Мало того, что лук сам по себе не самое приятное удовольствие, так артистке пришлось еще и запивать его разбавленным молоком.

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