Продюсер «Чебурашки» назвал причины успеха фильма

«На самом деле, наверное, здесь так совпало, и "Чебурашка" по настроению попал, скажем так, в запрос аудитории, когда людям сейчас как никогда нужно что-то доброе, светлое», — сказал Жалинский.

Он отметил, что зрителям было приятно переместиться на два часа «в какой-то сказочный мир, который вроде бы существует, он вроде бы такой же, как у нас». Продюсер также добавил, что главный герой знаком не одному поколению россиян, поэтому и интерес к нему возникает у разных зрителей.