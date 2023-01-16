Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+9° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

В «Аватаре 3» появятся две новые культуры на'ви

Чемпионат.com

Режиссёр Джеймс Кэмерон в разговоре с журналистами Deadline рассказал, что в следующем фильме серии «Аватар» зрители смогут увидеть сразу два новых коренных народа Пандоры.

В «Аватаре 3» появятся две новые культуры на'ви
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Он отметил, что в «Аватаре 3» мы увидим прежде неизвестные уголки планеты и познакомимся с другими культурами на'ви.

В следующем фильме вы встретите две совершенно новые культуры. Мы познакомились с оматикайей, мы познакомились с меткайина, а в «Аватаре 3» появятся ещё две, и мы будем более свободно путешествовать по миру Пандоры.

Судя по всему, минимум одна из двух культур будет непохожа на знакомых нам на'ви — ранее Кэмерон рассказывал, что покажет агрессивных и злых аборигенов в следующем фильме.

16 января сборы «Аватара 2» превысили отметку $ 1,9 млрд. Съёмки следующего фильма уже завершены — ожидается, что он выйдет в прокат 20 декабря 2024 года.

Фильмы,Аватар,Джеймс Кэмерон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители