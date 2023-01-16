В «Аватаре 3» появятся две новые культуры на'ви

Режиссёр Джеймс Кэмерон в разговоре с журналистами Deadline рассказал, что в следующем фильме серии «Аватар» зрители смогут увидеть сразу два новых коренных народа Пандоры.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Он отметил, что в «Аватаре 3» мы увидим прежде неизвестные уголки планеты и познакомимся с другими культурами на'ви.

В следующем фильме вы встретите две совершенно новые культуры. Мы познакомились с оматикайей, мы познакомились с меткайина, а в «Аватаре 3» появятся ещё две, и мы будем более свободно путешествовать по миру Пандоры.

Судя по всему, минимум одна из двух культур будет непохожа на знакомых нам на'ви — ранее Кэмерон рассказывал, что покажет агрессивных и злых аборигенов в следующем фильме.