Романтический боевик «Призрак» получил дату премьеры

Производство романтического боевика «Призрак» с Крисом Эвансом и Аной де Армас в главных ролях завершен. Об этом сообщил режиссер фильма Декстер Флетчер.
По словам постановщика, остались чисто технические моменты, которые он уладит за ближайшие пару месяцев.
Что касается премьеры, она назначена на начало апреля 2023 года на на стриминге Apple TV+. Более точная дата будет известна чуть позже.
Кстати, исполнители главных ролей еще и входили в обширную продюсерскую группу. И это уже третий совместный проект де Армас и Эванса. Ранее они вместе работали в картинах «Серый человек» и «Достать ножи».
Помимо них в актерскую группу «Призрака» входят Эдриан Броуди, Майк Мо, Эми Седарис, Тим Блейк Нельсон и Тейт Донован.