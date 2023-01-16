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56 минут назад

Романтический боевик «Призрак» с Крисом Эвансом и Аной де Армас получил дату премьеры

Inc-News

Производство романтического боевика «Призрак» с Крисом Эвансом и Аной де Армас в главных ролях завершен. Об этом сообщил режиссер фильма Декстер Флетчер.

Романтический боевик «Призрак» получил дату премьеры
Фото: Inc-NewsInc-News

По словам постановщика, остались чисто технические моменты, которые он уладит за ближайшие пару месяцев.

Что касается премьеры, она назначена на начало апреля 2023 года на на стриминге Apple TV+. Более точная дата будет известна чуть позже.

Кстати, исполнители главных ролей еще и входили в обширную продюсерскую группу. И это уже третий совместный проект де Армас и Эванса. Ранее они вместе работали в картинах «Серый человек» и «Достать ножи».

Помимо них в актерскую группу «Призрака» входят Эдриан Броуди, Майк Мо, Эми Седарис, Тим Блейк Нельсон и Тейт Донован.

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