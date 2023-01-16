Романтический боевик «Призрак» получил дату премьеры

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По словам постановщика, остались чисто технические моменты, которые он уладит за ближайшие пару месяцев.

Что касается премьеры, она назначена на начало апреля 2023 года на на стриминге Apple TV+. Более точная дата будет известна чуть позже.