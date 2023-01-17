Кинокритик рассказал, в чем секрет популярности «Чебурашки»

Фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко обошел «Аватар» и стал самым кассовым в истории российского проката. В чем же секрет популярности Чебурашки и какие еще мультипликационные герои могли бы иметь такой же успех в киноиндустрии? Об этом в интервью MIR24.TV рассказал кинокритик, киновед Александр Шпагин.

«Что касается феномена популярности Чебурашки, то это совершенно эксклюзивный и уникальный персонаж, это наш национальный мультипликационный герой, которого любят не только у нас, но и за рубежом – например, его обожают в Японии. Это совместный продукт мультипликатора Леонида Шварцмана, писателя Эдуарда Успенского и режиссера Романа Качанова – идеально найденный образ, который появился далеко не сразу», – рассказывает киновед.

Чебурашка – невероятно обаятельный персонаж, у него есть свой характер, говорит Шпагин. «Это наивное существо, которое пытается как-то определиться в мире. И во многом этот образ связан с каждым из нас. Во-первых, каждый из нас в детстве чувствовал себя немножко Чебурашкой. А во-вторых, и во взрослых всегда остается часть этого образа. В жизни мы всегда пытаемся укрепиться, схватиться за мир, проявить себя в нем, воплотить себя, но не все у нас получается. И, может быть, с нынешними капиталистическими реалиями это ощущается даже более остро, чем когда-то с советскими. Поэтому нам есть с чем себя идентифицировать в Чебурашке, это работает, персонаж оказался очень ко времени», – говорит кинокритик.

Однако далеко не каждый мультипликационный герой родом из СССР так же созвучен современности, отмечает Шпагин.

«Сейчас постоянно идут попытки не только возвращаться к прежним хитам советского времени, но и превращать их в ремейки, причем, далеко не всегда успешно, – говорит эксперт. – Последний «трагический» случай – это попытка переделки мультфильма «Трое из Простоквашино». Думается, что новые варианты «Ну, погоди!» и «Бременских музыкантов» тоже не будут работать. Потому что сегодня на дворе совершенно другие реалии. Все это будет совершенно бессмысленно, если снимать тот же сюжет. Он работал тогда, но не будет работать сейчас. Секрет популярности тех мультфильмов – в их актуальности. В каждом из них так или иначе присутствует фронда в форме легкого и изящного высмеивания реалий того времени».

Как говорит кинокритик, если уж использовать популярных героев прошлого, то нужно от начала до конца переделывать все сюжеты. Именно это, по его словам, и происходит в фильме «Чебурашка» – с детства знакомый герой попадает в совершенно новую реальность и действует в совершенно новом сюжете, поэтому это работает.

«В этом смысле хорошим примером может служить мультфильм «Последний богатырь». Это большая удача режиссера Дмитрия Дьяченко: он экспериментирует с различными старыми мифами, образами Богатыря, Кощея и Бабы-Яги, но все это переделывает на свой авторский лад. Мы знаем, кто это такие, и нам интересны их новые приключения. Это – пожалуйста, сколько угодно, – говорит кинокритик. – Можно смело брать популярных героев и погружать их в новую реальность, тогда это будет работать».

По словам Александра Шпагина, хорошая идея – заново переснимать те мультфильмы, которые не имеют хороших старых экранизаций, или те, которые зрители почти не помнят.