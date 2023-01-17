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2 часа назад

Кадр дня: почему в фильме "Фанфан-Тюльпан" сняли Лоллобриджиду

Мария Кимакович

Фильм режиссера Кристиана-Жака "Фанфан-Тюльпан" стал первой картиной молодой итальянки Джины Лоллобриджиды во Франции. И именно ему она обязана своим первым успехом в кино. Но почему французский режиссер пригласил на роль в своем фильме итальянку? Читайте об этом в материале "Рамблера".

Почему в фильме "Фанфан-Тюльпан" сняли Лоллобриджиду
Фото: Кадр из фильма "Фанфан-Тюльпан" Кадр из фильма "Фанфан-Тюльпан"

На самом деле, выбор Джины Лоллобриджиды на роль Аделины Ля Франшиз был обусловлен коммерческой составляющей. Фильм снимали в том числе со значительной материальной поддержкой итальянцев. Поэтому Кристиан-Жак и выбрал на главную женскую роль молодую итальянку.

Джина поначалу очень переживала, как справится с ролью, а еще о том, как сложатся ее отношения с коллегами. К счастью, проблем с коллегами на съемочной площадке не возникло, а с ролью своей Лоллобриджида справилась замечательно.

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"Фанфан-Тюльпан" имел невообразимый международный успех и прославил итальянскую актрису на весь мир. Именно после участия в фильме Кристиана-Жака Лоллобриджиду заметили режиссеры Голливуда.

Фильмы,Морозко,
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