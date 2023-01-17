Тревел-эксперт рассказала, в каких городах снимали фильм "Чебурашка"

Сборы фильма "Чебурашка" превысили четыре миллиарда рублей. Он стал самым кассовым проектом в истории российского кинопроката, обойдя даже первую часть "Аватара". По сюжету все происходит в одном южном городке, но на деле локаций для съемок было несколько. Рассказываем, какие места из нашумевшей картины можно посетить самому.

Сочи

Если конкретнее, в фильме есть сцены, где можно увидеть дендрарий Сочинского национального парка. Во время съемок его не стали закрывать для посетителей. Сотрудники парка пристально следили, чтобы все растения остались в сохранности и ни одна птица не испытала стресс. Съемочная группа заранее согласовала с дирекцией дендрария, какие локации будут нужны и какие растения понадобятся в кадре. В итоге ни флора, ни фауна не пострадали.

Сочинский дендрарий – один из красивейших парков в стране, который можно назвать полноценным музеем под открытым небом. На площади около 49 га собраны растения Западного Кавказа и других южных регионов. Гордостью парка считается метасеквойя, которую ученые считали вымершей миллионы лет назад. Но после того как в 1944 году были обнаружены ее семена, в дендрарии смогли вырастить из них деревья.

Еще одной локацией для съемок в Сочи стал санаторий Орджоникидзе, на территории которого построили дом Гены. Правда, не целиком, а только башню и зимний сад. Все остальные сцены снимали в павильонах. Принципиальным моментом был зеленый цвет, ведь Гена в самой сказке все же изначально был крокодилом. Дополнительный колорит создавали реликтовые деревья, растущие на территории санатория.

Как добраться: прямой рейс из Москвы – от 5 000 рублей туда и обратно. Путь в одну сторону займет около четырех часов.

Кисловодск

По сюжету, Чебурашку заносит в город смерчем вместе с кучей апельсинов. Съемки этой сцены проходили в Кисловодске на Курортном бульваре, для чего туда завезли шесть тонн фруктов. Там же на мотороллере эффектно появляется Гена в исполнении Сергея Гармаша. Кстати, транспорт модели "Муравей" художникам-постановщикам удалось найти только на одном из сайтов объявлений.

Кисловодск давно стал популярным бальнеологическим курортом в Ставропольском крае. Толп и суеты здесь не бывает даже в разгар сезона, а главная достопримечательность здесь – природа и минеральные источники. Бульвар, где проходили съемки, отходит непосредственно от нарзанных ванн.

Главное украшение города – Курортный парк с колоннадой у парадного входа. Здесь можно увидеть растения из разных климатических поясов нашей страны. Также есть обустроенные экомаршруты, а по всей территории рассредоточены фонтанчики с минеральной водой.

Как добраться: из Москвы до Минеральных Вод – от 4 700 рублей за прямой перелет туда и обратно. В пути придется провести около 3,5 часа в одну сторону. До Кисловодска примерно за 2 часа можно добраться на электричке, билет стоит от 155 рублей.

Пятигорск

Съемочной группе приглянулся и этот южный город: несколько сцен были сняты в парке "Цветник" и в музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова. Прикоснулись к киноискусству и жители Пятигорска: более 500 человек снялись в массовке на "фестивале шоколада".

Город называют музеем минеральных вод, потому что именно здесь началась курортология в нашей стране. Сюда едут поправить здоровье, подышать свежим воздухом и посмотреть на красоты. Лучшие виды на Кавказский хребет открываются со склонов горы Машук. Местными пейзажами можно любоваться, катаясь по канатной дороге.

Как добраться: из Москвы до Минеральных Вод, далее – на электричке до Пятигорска около 40 минут, от 80 рублей – за билет в одну сторону.

Ессентуки

Этот город можно узнать по монолитным колоннам, расположенным у главного входа в Курортный парк, и аллеям с каскадными лестницами. А по улице Анджиевского в Ессентуках катался Гена на своем знаменитом мотороллере.

Здесь, помимо красивой южной природы и парков, стоит обратить внимание на архитектуру. Например, на Верхние минеральные ванны в стиле классического русского ампира и "Алексеевскую грязелечебницу", стилизованную под римские термы.