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1 час назад

«Хозяин морей: На краю земли» стал самым достоверным историческим фильмом

runews24.ru

«Хозяин морей: На краю земли» снял режиссёр Питер Уир. Кинокартину назвали самым достоверным историческим фильмом, его оценили историки и специалисты по военно-морскому делу.

Назван самый достоверный исторический фильм
Фото: Runews24Runews24

Однако одну неточность эксперты всё же нашли. Сюжет оказался основан на искажении истории. В романе корабль под командованием Обри охотится за американцами во время Англо-американской войны 1812-1815 годов.

Врагом главных героев и зрителей должны были быть американцы. Однако продюсеры перед производством ленты сообщили режиссёру, что такого не должно быть в фильме.

Тогда сценаристы изменили некоторые данные в сценарии. Никого не волновали оскорблённые чувства «плохих парней» французов.

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