Назван самый достоверный исторический фильм

«Хозяин морей: На краю земли» снял режиссёр Питер Уир. Кинокартину назвали самым достоверным историческим фильмом, его оценили историки и специалисты по военно-морскому делу.
Однако одну неточность эксперты всё же нашли. Сюжет оказался основан на искажении истории. В романе корабль под командованием Обри охотится за американцами во время Англо-американской войны 1812-1815 годов.
Врагом главных героев и зрителей должны были быть американцы. Однако продюсеры перед производством ленты сообщили режиссёру, что такого не должно быть в фильме.
Тогда сценаристы изменили некоторые данные в сценарии. Никого не волновали оскорблённые чувства «плохих парней» французов.