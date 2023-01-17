Назван самый достоверный исторический фильм

«Хозяин морей: На краю земли» снял режиссёр Питер Уир. Кинокартину назвали самым достоверным историческим фильмом, его оценили историки и специалисты по военно-морскому делу.

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Однако одну неточность эксперты всё же нашли. Сюжет оказался основан на искажении истории. В романе корабль под командованием Обри охотится за американцами во время Англо-американской войны 1812-1815 годов.

Врагом главных героев и зрителей должны были быть американцы. Однако продюсеры перед производством ленты сообщили режиссёру, что такого не должно быть в фильме.