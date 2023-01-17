9 полезных изобретений из популярных мультфильмов

17 января — День детских изобретений. Когда ваши дети только и думают, как сделать нечто новое, не вздумайте их останавливать, приглядывайте и проверяйте, соблюдается ли техника безопасности.

Фото: Tlum Tlum

Создать что-то в реальности? Запросто. В мире мультфильмов? Ещё проще, там зачастую не соблюдают значительное количество законов и ориентируются больше на фантазию, чем на практичность. Тлум.Ру отмечает праздник и вспоминает 9 полезных изобретений из мультфильмов. Что-то можно повторить, а что-то пока так и останется на грани с реальностью. Или ваши дети докажут обратное?

Видео дня

№ 1: «Суперсемейка», одежда для всех

Что умеет делать: одежда, созданная Эдной Мод, на представителях семьи Парр умеет растягиваться под фигуру Эластики, выдерживать трение от скорости Дэша, становиться невидимой как Вайолетт. Звёздочкой на торте стал костюм для Джек-Джека, который Эдна сделала не зная о конкретных способностях карапуза.

Кому пригодится: вообще всем. Тем, кто годами обожает носить любимые ретро-вещи, беременным, страдающим от необходимости часто обновлять гардероб и профессиональным бегунам.

№ 2: «Сказочный патруль», компас скидок

Что умеет делать: показывать самые выгодные предложения, в общем, как смартфон, только без возможности сотовой связи. Когда требуется вкусно и бюджетно перекусить или обновить гардероб, лучше подобный компас брать с собой.

Кому пригодится: тем, кто любит сэкономить. Признайтесь, ведь порой требуется и себя побаловать и по бюджету не ударить? Эх, вот бы Патруль поделился гаджетом хоть на денёк.

№ 3: «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек», Ф. Л. Д. С. М. Д. Р. Ед

Что умеет делать: превращать воду в еду. Осадки не всегда должны быть доставучими и ненужными — их достаточно трансформировать в любимые бургеры или тефтельки. Выбор за вами, но помните, что переедание вредно для здоровья.

Кому пригодится: шумным и большим компаниям, готовым к тому, что сильного гастрономического разнообразия всего за один «дождик» не случится.

№ 4: «Финес и Ферб», ПэриВодчик

Что умеет делать: из непонятного животного языка переводить на обычный человеческий. Так, создав это изобретение, Финес и Ферб выяснили, что братья наши меньшие обременены некоторым количеством проблем. Как выяснили, так и начали решать вопросики.

Кому пригодится: всем любителям животных, ведь кто из нас не хотел хотя бы раз узнать, что мурчит ваша кошечка или о чём неустанно лает соседская собака?

№ 5: «Семейка Крудс: Новоселье», доисторический телевизор

Что умеет делать: развлекать жаждущий интересностей разум. Учитывая, что «телевизор» у Беттерманов это обычное окно, удобно вырубленное на вроде как неплохой вид. Внимание: порой придётся подождать, пока программа передач «загрузится».

Кому пригодится: всем, кто не готов за приключениями выходить из дома и хочет эдакую «быструю эндорфинку». Да ладно, сложно представить себе современную жизнь без телевизора, тем более, что теперь он умещается в кармане.

№ 6: «Ми-ми-мишки», Паузник

Что умеет делать: останавливать время в определённой области, тем самым позволяя выиграть себе драгоценные секунды, но только будьте осторожны и не повторяйте ошибок Сани и Сони — они умудрились «заморозить» себя же.

Кому пригодится: опаздывающим на учёбу или работу, пусть все остальные подождут вас! Или тем, кто не успел выбрать эпизод любимого шоу для просмотра под ужин — так еда не успеет остыть, пока вы подбираете то самое видео.

№ 7: «Как приручить дракона», часть хвоста Беззубика

Что умеет делать: помогает дракончику совершать полёты. Создавая этот практически протез Иккинг от души постарался, ведь от степени его умелости в подобном мастерстве зависело — сможет ли Беззубик взмыть в облака или навсегда останется на земле.

Кому пригодится: протезы нынешнего времени отличаются от того, что было сто лет назад, а нужны они сами знаете кому.

№ 8: «Симпсоны», тостер как машина времени

Что умеет делать: перемещать пользователя в другой временной период. К примеру, Гомера, починенная им же и случайно модернизированная техника, перетащила в период существования динозавров.

Кому пригодится: фанатам Марти Макфлая, фантазирующим о том, как оно там было — далеко позади или сильно впереди от настоящего момента. Но помните об эффекте Бабочки, если окажетесь в прошлом!

№ 9: «Миньоны», гипно-шляпа

Что умеет делать: делает владельца шляпы крайне способным в любой диалог человеком. Ещё бы — когда собеседник с лёгкостью попадает под гипноз, открыться могут даже намертво забаррикадрированные двери.

Кому пригодится: детям, которые пытаются убедить родителей что могут ухаживать за собакой/котёнком/морской свинкой. Взрослые, не заставляйте прибегать к крайним мерам.