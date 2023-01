Новые фильмы недели

В четверг, 19 января, в российский прокат выходят сразу два фильма, отобранные в программу 44-м ММКФ в 2022 году, — драма «Молодость» о 40-летнем мужчине, который возвращается в родную деревню, надеясь почувствовать себя молодым, и картина «Верблюжья дуга» о Сапожнике, мечтающем увидеть Красное море. Также на больших экранах покажут индийский боевик «Кобра» о гении математики с альтер эго преступника, британский остросюжетный триллер «На краю» и вестерн «Отзвуки прошлого» с Николасом Кейджем в главной роли.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

«Кобра» (Cobra)

В центре сюжета индийского боевика — гениальный математик Мати, у которого есть альтер эго Кобра. Вторая личность совершает преступления, используя математические знания и развитый интеллект. Действие картины начинается с расследования убийства мэра одного французского города и других высокопоставленных персон из разных стран. Некоторые события в ленте разворачиваются в России.

Роль Мати и Кобры исполняет Чийян Викрам, известный по таким проектам, как «Злодей», «Демон» и «Сын Бога». В соцсетях актёр рассказал, что его герой полностью противоположен по характеру ему самому. Съёмки картины проходили в городе Хайдарабад (Индия) во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Молодость»

Драма режиссёра из Якутии Дмитрия Давыдова впервые была показана в рамках основного конкурса на Московском международном кинофестивале в 2022 году. Лента получила диплом Федерации киноклубов России.

История разворачивается в одной из деревень Якутии. Спустя 20 лет жизни в городе 40-летний Василий приезжает туда, где прошло его детство. Родители героя уже умерли, а школьные друзья обзавелись семьями. Жизнь Васи сложно назвать счастливой: он в разводе, двое детей остались с женой, а ему приходится платить алименты. Кроме того, у героя проблемы с алкоголем. Желая вновь почувствовать себя молодым, Вася изо всех сил старается вернуться в те счастливые и беззаботные времена, но ещё больше погружается в депрессию.

Роли в ленте исполнили Альберт Алексеев, Анатолий Стручков, Елена Маркова и Павел Ченянов. Картина была снята при температуре примерно -56 °С.

«Верблюжья дуга»

Сапожник (Михаил Мальцев) живёт в провинции, разводит скот, чинит сапоги, а в свободное время пишет мемуары о своём детстве для сына. В канун Нового года герой узнаёт о Красном море и загорается желанием увидеть его и верблюдов, но путёвка слишком дорогая, а обуви, требующей ремонта, совсем немного. В итоге Сапожник находит решение, которое поможет ему осуществить мечту.

Картина «Верблюжья дуга» также была представлена на 44-м ММКФ в основном конкурсе. Режиссёром и сценаристом выступил молодой кинематографист, выпускник ВГИКа Виталий Суслин. Это его шестой полнометражный фильм. Все картины постановщика сняты в провинции, на площадке он вместе с актёрами нередко задействует обычных жителей региона.

«Есть роль, ты ищешь на неё исполнителя, и неважно, кто это будет — актёр или человек, не имеющий отношения к этой профессии, к кинематографу. Главное — личность. Когда находишь её, то не нужно ей мешать раскрыться, человек сам всё сделает, ему просто нужно немного помочь. Главное — и ему, и тебе должно быть интересно», — рассказал Суслин в интервью изданию «Столетие».

«На краю» (The Ledge)

Альпинистка Келли (Бриттани Эшворт) вместе с подругой Софи (Анаис Порелло) готовится к захватывающему восхождению на одну из самых опасных гор Италии. Девушки знакомятся с группой мужчин, также планирующих взойти на гору, и принимают их предложение объединиться. Вскоре выясняется, что встреча была роковой ошибкой: один из новых знакомых убивает Софи. Келли становится свидетельницей произошедшего и записывает всё на камеру. Чтобы спастись, она взбирается на гору в надежде скрыться от убийц. Героиня даже не представляет, с какими трудностями ей придётся столкнуться ради выживания.

Роли также исполнили Бен Лэмб, Луис Бойер, Нэйтан Уэлш, Дэвид Уэйман. Режиссёром выступил Ховард Дж. Форд («Мёртвые»).

«Отзвуки прошлого» (The Old Way)

Главную роль в вестерне-боевике о мести и ценности семьи исполнил Николас Кейдж. Он сыграл некогда опасного и безжалостного Колтона Бриггса. Всё осталось в прошлом, теперь же Бриггс растит дочь и продаёт муку.

Однако былые грехи настигают семью Колтона внезапно — и он лишается любимой женщины и дома. Трагедия заставляет героя вернуться к прежнему образу жизни и начать мстить за убийство супруги. На этот раз у Бриггса в помощниках будет его юная, но хладнокровная дочь Брук в исполнении Райан Киры Армстронг («Чёрная Вдова»).

«Отзвуки прошлого» — первый вестерн в творческом багаже Николаса Кейджа. Он исполнял роли в хоррорах, фантастических фильмах, комедиях, боевиках и мелодрамах. А вот в седле, с ружьём и в ковбойской шляпе артист на экране ещё не появлялся.