Новые фильмы недели

В четверг, 19 января, в российский прокат выходят сразу два фильма, отобранные в программу 44-м ММКФ в 2022 году, — драма «Молодость» о 40-летнем мужчине, который возвращается в родную деревню, надеясь почувствовать себя молодым, и картина «Верблюжья дуга» о Сапожнике, мечтающем увидеть Красное море. Также на больших экранах покажут индийский боевик «Кобра» о гении математики с альтер эго преступника, британский остросюжетный триллер «На краю» и вестерн «Отзвуки прошлого» с Николасом Кейджем в главной роли.
В центре сюжета индийского боевика — гениальный математик Мати, у которого есть альтер эго Кобра. Вторая личность совершает преступления, используя математические знания и развитый интеллект. Действие картины начинается с расследования убийства мэра одного французского города и других высокопоставленных персон из разных стран. Некоторые события в ленте разворачиваются в России.
Роль Мати и Кобры исполняет Чийян Викрам, известный по таким проектам, как «Злодей», «Демон» и «Сын Бога». В соцсетях актёр рассказал, что его герой полностью противоположен по характеру ему самому. Съёмки картины проходили в городе Хайдарабад (Индия) во время пандемии коронавирусной инфекции.
Драма режиссёра из Якутии Дмитрия Давыдова впервые была показана в рамках основного конкурса на Московском международном кинофестивале в 2022 году. Лента получила диплом Федерации киноклубов России.
История разворачивается в одной из деревень Якутии. Спустя 20 лет жизни в городе 40-летний Василий приезжает туда, где прошло его детство. Родители героя уже умерли, а школьные друзья обзавелись семьями. Жизнь Васи сложно назвать счастливой: он в разводе, двое детей остались с женой, а ему приходится платить алименты. Кроме того, у героя проблемы с алкоголем. Желая вновь почувствовать себя молодым, Вася изо всех сил старается вернуться в те счастливые и беззаботные времена, но ещё больше погружается в депрессию.
Роли в ленте исполнили Альберт Алексеев, Анатолий Стручков, Елена Маркова и Павел Ченянов. Картина была снята при температуре примерно -56 °С.
Сапожник (Михаил Мальцев) живёт в провинции, разводит скот, чинит сапоги, а в свободное время пишет мемуары о своём детстве для сына. В канун Нового года герой узнаёт о Красном море и загорается желанием увидеть его и верблюдов, но путёвка слишком дорогая, а обуви, требующей ремонта, совсем немного. В итоге Сапожник находит решение, которое поможет ему осуществить мечту.
Картина «Верблюжья дуга» также была представлена на 44-м ММКФ в основном конкурсе. Режиссёром и сценаристом выступил молодой кинематографист, выпускник ВГИКа Виталий Суслин. Это его шестой полнометражный фильм. Все картины постановщика сняты в провинции, на площадке он вместе с актёрами нередко задействует обычных жителей региона.
«Есть роль, ты ищешь на неё исполнителя, и неважно, кто это будет — актёр или человек, не имеющий отношения к этой профессии, к кинематографу. Главное — личность. Когда находишь её, то не нужно ей мешать раскрыться, человек сам всё сделает, ему просто нужно немного помочь. Главное — и ему, и тебе должно быть интересно», — рассказал Суслин в интервью изданию «Столетие».
Альпинистка Келли (Бриттани Эшворт) вместе с подругой Софи (Анаис Порелло) готовится к захватывающему восхождению на одну из самых опасных гор Италии. Девушки знакомятся с группой мужчин, также планирующих взойти на гору, и принимают их предложение объединиться. Вскоре выясняется, что встреча была роковой ошибкой: один из новых знакомых убивает Софи. Келли становится свидетельницей произошедшего и записывает всё на камеру. Чтобы спастись, она взбирается на гору в надежде скрыться от убийц. Героиня даже не представляет, с какими трудностями ей придётся столкнуться ради выживания.
Роли также исполнили Бен Лэмб, Луис Бойер, Нэйтан Уэлш, Дэвид Уэйман. Режиссёром выступил Ховард Дж. Форд («Мёртвые»).
Главную роль в вестерне-боевике о мести и ценности семьи исполнил Николас Кейдж. Он сыграл некогда опасного и безжалостного Колтона Бриггса. Всё осталось в прошлом, теперь же Бриггс растит дочь и продаёт муку.
Однако былые грехи настигают семью Колтона внезапно — и он лишается любимой женщины и дома. Трагедия заставляет героя вернуться к прежнему образу жизни и начать мстить за убийство супруги. На этот раз у Бриггса в помощниках будет его юная, но хладнокровная дочь Брук в исполнении Райан Киры Армстронг («Чёрная Вдова»).
«Отзвуки прошлого» — первый вестерн в творческом багаже Николаса Кейджа. Он исполнял роли в хоррорах, фантастических фильмах, комедиях, боевиках и мелодрамах. А вот в седле, с ружьём и в ковбойской шляпе артист на экране ещё не появлялся.
В актёрский состав также вошли Клинт Ховард, Абрахам Бенруби, Керри Кнуппе и Адам Лазарр-Уайт. Снял картину режиссёр Бретт Доноху. Ранее он работал над лентами «Акт мести» и «Серебряный водопад».