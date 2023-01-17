Солист группы «Иванушки International» снял клип на Байкале

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко выпустил клип на песню «Один день с тобой». Съемки ролика проходили на Байкале.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Премьера композиции состоялась еще осенью. Клип артиста вышел в его день рождения — 13 января. Исполнитель сделал подарок не только себе, но и поклонникам.

Судя по кадрам Туриченко из соцсетей, артист побывал на Байкале в ноябре. В это время вода на озере еще не до конца замерзла.