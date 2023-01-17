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2 часа назад

Солист группы «Иванушки International» Туриченко снял клип на Байкале

Слово и Дело

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко выпустил клип на песню «Один день с тобой». Съемки ролика проходили на Байкале.

Солист группы «Иванушки International» снял клип на Байкале
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Премьера композиции состоялась еще осенью. Клип артиста вышел в его день рождения — 13 января. Исполнитель сделал подарок не только себе, но и поклонникам.

Судя по кадрам Туриченко из соцсетей, артист побывал на Байкале в ноябре. В это время вода на озере еще не до конца замерзла.

Туриченко пришел в «Иванушки International» в 2013 году. Он заменил Олега Яковлева, который решил заняться сольной карьерой. Пару лет назад музыкант стал участником шоу «Маска». Артист выступал в костюме Носорога и дошел до полуфинала программы.

Фильмы,Маска,Кирилл Туриченко,Олег Яковлев,
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