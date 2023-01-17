Журналисты нашли три киноляпа в сказке «Про Красную Шапочку»

Советская сказка «Про Красную Шапочку» появилась на экранах в 1977 году и имела большой успех. Однако журналисты нашли киноляпы и в этом произведении режиссера Леонида Нечаева.

Фото: Слово и дело Слово и дело

Первая явная недоработка съемочной группы заметна в образе Красной Шапочки. По сюжету она не расстается со своей корзинкой, но в сказке можно заметить, что реквизит часто исчезает из рук героини, сообщает CT News.

Второй киноляп — в сцене с поднятием Волка из колодца. На заднем плане зрители видят заросшие стволы деревьев, а в следующем кадре — бревна уже аккуратно сложены.