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3 часа назад

Журналисты нашли три киноляпа в сказке Леонида Нечаева «Про Красную Шапочку»

Слово и Дело

Советская сказка «Про Красную Шапочку» появилась на экранах в 1977 году и имела большой успех. Однако журналисты нашли киноляпы и в этом произведении режиссера Леонида Нечаева.

Журналисты нашли три киноляпа в сказке «Про Красную Шапочку»
Фото: Слово и делоСлово и дело

Первая явная недоработка съемочной группы заметна в образе Красной Шапочки. По сюжету она не расстается со своей корзинкой, но в сказке можно заметить, что реквизит часто исчезает из рук героини, сообщает CT News.

Второй киноляп — в сцене с поднятием Волка из колодца. На заднем плане зрители видят заросшие стволы деревьев, а в следующем кадре — бревна уже аккуратно сложены.

Третья недоработка в моменте, когда дети подходят к бочке, чтобы умыться. Видно, что их волосы уже мокрые. Из этого можно сделать вывод, что операторам пришлось сделать не один дубль.

Фильмы,Про Красную Шапочку,Леонид Нечаев,
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