5 комедий с Джимом Керри, которые спасут любой день

Один из самых высокооплачиваемых комиков США Джим Керри отмечает день рождения — 17 января актеру исполняется 61 год. В честь праздника «Рамблер» собрал топ комедий с участием звезды, которые любой день сделают чуточку лучше.

Фото: Кадр из фильма "Лжец, лжец" Кадр из фильма "Лжец, лжец"

«Тупой и еще тупее» (1994)

Два очаровательно непосредственных фрика пытаются нагнать красивую девушку, чтобы вручить ей оставленный ею в аэропорту чемоданчик. Правда, они не знают, что Мэри оставила его специально в качестве выкупа ее мужа… Кстати, картина считается визитной карточкой раннего Джима Керри.

«Маска» (1994)

Культовая комедия с Джимом Керри, по сюжету которой волшебная маска помогает банковскому клерку Стенли Ипкису выпустить демона и поверить в себя. Он приобретает способность превращаться в неуязвимое мультяшное существо с озорным характером, готовым бороться с преступностью во всех ее проявлениях.

«Лжец, лжец» (1997)

Комедия с гениальными гримасами Джима Керри о лживом адвокате Флетчере Риде, который против воли говорит правду и только правду. Самое страшное испытание его ждет в зале суда, когда будет слушаться дело о разводе его клиента. Без вранья он не сможет выиграть…

«Брюс Всемогущий» (2003)

Ироничная драмеди о пессимисте Брюсе Нолане, который бросает вызов Богу и неожиданно получает от него предложение поменяться с ним местами на неделю и посмотреть, сможет ли Брюс сделать мир хоть чуточку лучше. В главных ролях: Джим Керри, Морган Фриман, Дженнифер Энистон и другие. Брюс Всемогущий

Кадр из фильма "Брюс Всемогущий"

«Пингвины мистера Поппера» (2011)