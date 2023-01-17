5 комедий с Джимом Керри, которые спасут любой день

Один из самых высокооплачиваемых комиков США Джим Керри отмечает день рождения — 17 января актеру исполняется 61 год. В честь праздника «Рамблер» собрал топ комедий с участием звезды, которые любой день сделают чуточку лучше.
Два очаровательно непосредственных фрика пытаются нагнать красивую девушку, чтобы вручить ей оставленный ею в аэропорту чемоданчик. Правда, они не знают, что Мэри оставила его специально в качестве выкупа ее мужа… Кстати, картина считается визитной карточкой раннего Джима Керри.
Культовая комедия с Джимом Керри, по сюжету которой волшебная маска помогает банковскому клерку Стенли Ипкису выпустить демона и поверить в себя. Он приобретает способность превращаться в неуязвимое мультяшное существо с озорным характером, готовым бороться с преступностью во всех ее проявлениях.
Комедия с гениальными гримасами Джима Керри о лживом адвокате Флетчере Риде, который против воли говорит правду и только правду. Самое страшное испытание его ждет в зале суда, когда будет слушаться дело о разводе его клиента. Без вранья он не сможет выиграть…
Ироничная драмеди о пессимисте Брюсе Нолане, который бросает вызов Богу и неожиданно получает от него предложение поменяться с ним местами на неделю и посмотреть, сможет ли Брюс сделать мир хоть чуточку лучше. В главных ролях: Джим Керри, Морган Фриман, Дженнифер Энистон и другие. Брюс Всемогущий
Преуспевающий бизнесмен и трудоголик получает в наследство шестерых пингвинов, которые буквально возвращают его к семейным ценностям. Вместе с семьей он откроет новый мир, правда, его работа окажется заброшенной, его апартаменты превратятся в заснеженную Антарктиду и дело даже почти дойдет до тюрьмы…