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2 часа назад

5 комедий с Джимом Керри, которые спасут любой день

Мира Маркина

Один из самых высокооплачиваемых комиков США Джим Керри отмечает день рождения — 17 января актеру исполняется 61 год. В честь праздника «Рамблер» собрал топ комедий с участием звезды, которые любой день сделают чуточку лучше.

5 комедий с Джимом Керри, которые спасут любой день
Фото: Кадр из фильма "Лжец, лжец"Кадр из фильма "Лжец, лжец"

«Тупой и еще тупее» (1994)

Два очаровательно непосредственных фрика пытаются нагнать красивую девушку, чтобы вручить ей оставленный ею в аэропорту чемоданчик. Правда, они не знают, что Мэри оставила его специально в качестве выкупа ее мужа… Кстати, картина считается визитной карточкой раннего Джима Керри.

Кадр из фильма "Тупой и еще тупее"

«Маска» (1994)

Культовая комедия с Джимом Керри, по сюжету которой волшебная маска помогает банковскому клерку Стенли Ипкису выпустить демона и поверить в себя. Он приобретает способность превращаться в неуязвимое мультяшное существо с озорным характером, готовым бороться с преступностью во всех ее проявлениях.

Кадр из фильма "Маска"

«Лжец, лжец» (1997)

Комедия с гениальными гримасами Джима Керри о лживом адвокате Флетчере Риде, который против воли говорит правду и только правду. Самое страшное испытание его ждет в зале суда, когда будет слушаться дело о разводе его клиента. Без вранья он не сможет выиграть…

Кадр из фильма "Лжец, лжец"

«Брюс Всемогущий» (2003)

Ироничная драмеди о пессимисте Брюсе Нолане, который бросает вызов Богу и неожиданно получает от него предложение поменяться с ним местами на неделю и посмотреть, сможет ли Брюс сделать мир хоть чуточку лучше. В главных ролях: Джим Керри, Морган Фриман, Дженнифер Энистон и другие. Брюс Всемогущий

Кадр из фильма "Брюс Всемогущий"

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«Пингвины мистера Поппера» (2011)

Преуспевающий бизнесмен и трудоголик получает в наследство шестерых пингвинов, которые буквально возвращают его к семейным ценностям. Вместе с семьей он откроет новый мир, правда, его работа окажется заброшенной, его апартаменты превратятся в заснеженную Антарктиду и дело даже почти дойдет до тюрьмы…

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