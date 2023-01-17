В «Аватара 3» внесут правки после отзывов о сиквеле

Знаменитый постановщик Джеймс Кэмерон, чей «Аватар: Путь воды» продолжает победоносное шествие по мировому кинопрокату, заявил в подкасте Soundtracking, что обязательно изучит отзывы зрителей о второй части саги.
«Когда пыль уляжется, я выделю время и ознакомлюсь с тем, что людям понравилось и что в них отозвалось больше всего. После этого я, возможно, вернусь [к работе над триквелом], чтобы кое-что немного подправить, пару нюансов тут и там», — Джеймс Кэмерон.
Режиссёр, впрочем, отметил, что не собирается вносить серьёзных изменений на основе отзывов аудитории, однако случайно выдал крупицу информации об «Аватаре 3» — судя по всему, повествование триквела будет вестись от лица сына Джейка и Нейтири, Ло’ака.
«К примеру, Ло’ак оказалась персонажем, который пришёлся людям по душе, так что, возможно, это найдёт отражение... сейчас он в каком-то смысле рассказчик... ох, я, кажется, проболтался... Ну ладно, это может даже заинтриговать людей», — Джеймс Кэмерон.
Появление «Аватара 3» на больших экранах запланировано на 19 декабря 2024 года. В настоящий момент ведутся завершающие этапы пост-продакшена ленты, а сама картина, по словам постановщика, почти готова. Ранее её премьера должна была состояться через год после сиквела, однако Disney внесла коррективы в график релизов.