В «Аватара 3» внесут правки после отзывов о сиквеле

«Когда пыль уляжется, я выделю время и ознакомлюсь с тем, что людям понравилось и что в них отозвалось больше всего. После этого я, возможно, вернусь [к работе над триквелом], чтобы кое-что немного подправить, пару нюансов тут и там», — Джеймс Кэмерон.