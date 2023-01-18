В Китае сняли запрет на показ фильмов Marvel

Китай снял неофициальный запрет на фильмы киностудии Marvel, назначив даты выхода двух проектов: "Черная Пантера: Ваканда навсегда" и "Человек-муравей и Оса: Квантомания".

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Сиквел "Черной Пантеры", мировая премьера которого состоялась в ноябре 2022 года, покажут в Китае 7 февраля.

Вскоре после этого "Человек-муравей и Оса: Квантомания" выйдет 17 февраля одновременно в день релиза в США и Великобритании.

Эти фильмы станут первыми проектами Marvel, которые будут показаны в Китае после "Мстителей: Финал" 2019 года и "Человека-паука: Вдали от дома".