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3 часа назад

Авторы «Атаки титанов» снова растянут финал — фанаты разочарованы

Cq.ru

Сервис Crunchyroll представил тизер финальной части популярного аниме «Атака титанов». Фанаты ожидали, что шоу закончится в ближайшие месяцы, но создатели решили растянуть его вплоть до конца 2023 года.

Авторы «Атаки титанов» снова растянут финал
Фото: Cq.ruCq.ru

Финальную главу разделили еще на две части, первая из которых начнется 4 марта. Вторую придется подождать до второй половины года.

Поклонники оказались возмущены таким подходом авторов, ведь манга закончилась еще в апреле 2022 года, а ее события можно было бы уместить в один сезон.

Первая часть финального сезона выходила с декабря 2020-го по март 2021 года, а вторая часть — с января по апрель 2022 года.

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