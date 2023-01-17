Авторы «Атаки титанов» снова растянут финал

Сервис Crunchyroll представил тизер финальной части популярного аниме «Атака титанов». Фанаты ожидали, что шоу закончится в ближайшие месяцы, но создатели решили растянуть его вплоть до конца 2023 года.

Финальную главу разделили еще на две части, первая из которых начнется 4 марта. Вторую придется подождать до второй половины года.

Поклонники оказались возмущены таким подходом авторов, ведь манга закончилась еще в апреле 2022 года, а ее события можно было бы уместить в один сезон.