Авторы «Атаки титанов» снова растянут финал

Сервис Crunchyroll представил тизер финальной части популярного аниме «Атака титанов». Фанаты ожидали, что шоу закончится в ближайшие месяцы, но создатели решили растянуть его вплоть до конца 2023 года.
Финальную главу разделили еще на две части, первая из которых начнется 4 марта. Вторую придется подождать до второй половины года.
Поклонники оказались возмущены таким подходом авторов, ведь манга закончилась еще в апреле 2022 года, а ее события можно было бы уместить в один сезон.
Первая часть финального сезона выходила с декабря 2020-го по март 2021 года, а вторая часть — с января по апрель 2022 года.