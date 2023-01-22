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5 минут назад

"Не стреляйте в мою собаку!": на съемках какого фильма ребенок-актер чуть не потерял питомца

Мира Маркина

Героям фильмов хочется сопереживать, а их эмоции часто переходят к зрителям. Достигается такой эффект не всегда только актерской игрой. "Рамблер" рассказывает, как ребенок, который исполнял главную роль в фильме "Скиппи" 1931 года, по-настоящему боялся за жизнь своей собаки.

Как ребенок-актер чуть не лишился собаки на съемках фильма
Фото: Кадр из фильма "Скиппи"Кадр из фильма "Скиппи"

"Скиппи" — фильм о мальчике-проказнике из богатой семьи, который постоянно забирается в городские трущобы, куда ему не разрешают приходить родители. Там он находит друга — Суки. Когда приятели провоцируют Харви Наббинса местного хулигана, он случайно разбивает лобовое стекло в автомобиле отца и обвиняет в этом мальчиков

Мистер Наббинс в порыве гнева забирает собаку Суки. Он требует, чтобы дети возместили ущерб в течение трех дней. Если этого не произойдет, угрожает застрелить пса. Друзьям приходится сделать всё возможное, чтобы найти необходимую сумму и вернуть собаку домой.

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В одной из сцен Джеки Купер, сыгравший одного из мальчиков, должен был заплакать. Режиссеру Норману Торогу было настолько важно, чтобы актер продемонстрировал живые, настоящие эмоции, он применил жестокий метод. Торог попросил помощника вывести собаку Купера за ворота студии и сделать, что стреляет в неё.

На самом деле пса никто не собирался убивать. Но девятилетний Джекки запомнил эту историю на всю жизнь. Когда он вырос и написал автобиографию, то назвал ее "Пожалуйста, не стреляйте в мою собаку" (Please Don’t Shoot My Dog).

Фильмы,Джеки Купер,
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