В США снимут космический фильм в ответ на российский «Вызов»

Космическое соперничество двух держав нашло свое отражение даже в кинематографе.

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Одна из голливудских киностудий вынашивает планы производства фильма с Томом Крузом, часть съемок которого пройдет в космосе.

Как пишут американские обозреватели, в Соединенных Штатах впечатлены российской картиной «Вызов» с Юлией Пересильд и Климом Шипенко.

По словам местных специалистов, речь идет даже не о качестве картины или ее сюжете, а о том, что «русским удалось сделать кино в космосе». На этом фоне США хотят, как минимум, повторить успех конкурирующей державы.

По некоторым данным, пока неназванная голливудская студия может получить серьезный бюджет от американских властей на создание такого фильма, и якобы уже ведет предварительные переговоры с Томом Крузом.