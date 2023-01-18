Названы самые ожидаемые фильмы и сериалы 2023 года, снятые при поддержке ИРИ

Институт развития интернета назвал самые ожидаемые фильмы и сериалы года, снятые при поддержке организации.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Известно, что для поддержки проекта ИРИ требует письмо с гарантией заинтересованности от одной из российских онлайн-платформ. «Наша задача не только в том, чтобы поддерживать актуальные и качественные истории разных форматов, но и следить за тем, чтобы их увидели зрители», — рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

В 2022 году ИРИ поддержал 776 проектов на сумму около 19 млрд руб. Среди самых ожидаемых релизов при поддержке ИРИ в 2023 году — детективный остросюжетный детектив «ГДР», сериал «Цербер», историческая картина «Плевако», экранизация одноименной повести Джамбулата Умарова «Абрек», историческая драма «Царская прививка», военная драма «По зову сердца», документальный проект «Война в цвете», авантюрная комедия «Короче, план такой», образовательный мультсериал о жизни в деревне «Ася и Вася», документальный проект об ММА «Большая битва».

Кроме того, выйдут поддержанные ИРИ комедия «Трепачи», исторический сериал «Александр I», веб-сериал о выдающемся волейбольном тренере «Карполь. 85», проект о новейшей истории страны с точки зрения Анастаса Микояна «Товарищ СССР», сериалы «Последний Богатырь», «Челюскинцы», «Враг у ворот», «Все ОК», «Струны» (2 сезон), «Амура», «Учитель в законе», анимационный сериал «Пушкин и…Михайловское», приключенческий сериал для подростков «Любопытная Варвара», документальные проекты: «Нефть» об энергетической мировой политике, «Дорогой Вилли» о ядерном кризисе конца 1960-х, документальный сериал «Каренина» по книге Павла Басинского и многие другие.