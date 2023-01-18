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1 час назад

Ченнинг Татум работает над ремейком культового «Привидения»

Чемпионат.com

Фильм «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур стал настоящей классикой кино прошлого века, получив высокие оценки от зрителей и критиков, а также заработав внушительную кассу во всём мире. С релиза картины прошло уже 33 года, однако лента не даёт покоя Ченнингу Татуму («Шаг вперёд») и его компании Free Association, которой принадлежат права на фильм.

Ченнинг Татум работает над ремейком культового «Привидения»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В интервью Vanity Fair актёр заявил, что сейчас он работает над ремейком культового фильма. Однако, по его словам, авторам придётся сильно переработать сюжет, потому что в оригинальной картине были моменты, которые сейчас воспримут неоднозначно.

Мы работаем над ремейком «Привидения». Но мы кое-что изменим в сюжете, потому что в оригинальном фильме много проблематичных стереотипов.

Татум заявил, что именно он может сыграть главную роль в ремейке, однако окончательное решение ещё не принято. Когда именно выйдет новое «Привидение», неизвестно, но это произойдёт не раньше 2024 года.

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