Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
1 час назад

Сиквел «Аватара» обходит «Нет пути домой»

Игромания.ру

Сиквел «Аватара» Джеймса Кэмерона обходит триквел «Человека-паука» из MCU в топе самых кассовых фильмов.

Сиквел «Аватара» обходит «Нет пути домой»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

СМИ предсказывали, что лента Кэмерона должна была достичь этого результата как раз к 18 января — пока официально фильм собрал 1,916 млрд долларов. У «Нет пути домой» в копилке 1,921 млрд долларов, но вряд ли для «Аватара» преодоление этого разрыва стало большой проблемой.

В тематическом чарте «Путь воды» займёт шестое место — вполне возможно, что у картины получится обойти и других конкурентов в лице «Войны бесконечности» (2,048 млрд) и седьмого эпизода «Звёздных войн» (2,069 млрд долларов).

Сможет ли Кэмерон «обогнать сам себя», перекрыв сиквелом сборы «Титаника» (2,194 млрд) — непонятно. При этом оригинальный «Аватар» продолжает возглавлять топ с его 2,922 млрд долларов (на второй позиции «Мстители: Финал»).

Фильмы,Аватар,Мстители: Финал,Титаник,Джеймс Кэмерон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители