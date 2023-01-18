Сиквел «Аватара» обходит «Нет пути домой»

Сиквел «Аватара» Джеймса Кэмерона обходит триквел «Человека-паука» из MCU в топе самых кассовых фильмов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

СМИ предсказывали, что лента Кэмерона должна была достичь этого результата как раз к 18 января — пока официально фильм собрал 1,916 млрд долларов. У «Нет пути домой» в копилке 1,921 млрд долларов, но вряд ли для «Аватара» преодоление этого разрыва стало большой проблемой.

В тематическом чарте «Путь воды» займёт шестое место — вполне возможно, что у картины получится обойти и других конкурентов в лице «Войны бесконечности» (2,048 млрд) и седьмого эпизода «Звёздных войн» (2,069 млрд долларов).