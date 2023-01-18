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52 минуты назад

Ченнинг Татум выпустит ремейк фильма «Приведение»

Слово и Дело

Актер Ченнинг Татум сообщил, что работает над ремейком известной ленты «Приведение» 1990 года с Патриком Суэйзи.

Ченнинг Татум выпустит ремейк фильма «Приведение»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Татум признался, что его продюсерская компания Free Association приобрела права на фильм. Он собирается выпустить собственную картину по мотивам оригинального «Приведения». Артист отметил, что собирается создать немного другую ленту.

«Я думаю, что его нужно немного изменить и сделать нашу версию», — признался Татум в интервью изданию Vanity Fair.

Он отметил, что планирует сыграть главную роль в ремейке. Актер также станет продюсером нового фильма. Однако другие подробности о картине он не стал раскрывать.

В оригинальной картине главные роли исполнили актеры Патрик Суэйзи и Деми Мур. Фильм получил две премии «Оскар» и собрал более 500 млн долларов в прокате.

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