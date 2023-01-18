Номинанты 50-й премии «Энни»

Увлечённые анимацией натуры с полной серьёзностью сравнивают анимационную премию «Энни» с «Оскаром» среди мультфильмов. И правильно делают. В этом году пройдёт юбилейное пятидесятое мероприятие «Энни», уже известны претенденты. Тлум.Ру рассказывает о них.

Фото: tlum.ru tlum.ru

«Лучший полнометражный анимационный фильм»

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Претенденты: «Я краснею», «Пиноккио Гильермо дель Торо», «Кот в сапогах 2: Последнее желание», «Уэнделл и Уайлд», «Морской монстр». Главная битва здесь между первыми двумя мультфильмами. Основной перевес сейчас на стороне необычного Пиноккио. Во-первых, это stop-motion, во-вторых, исторический, в-третьих, он банально свежее, чем история о школьнице-панде. И намного острее по многим параметрам, что комплиментарно для подобной награды.

«Лучший независимый полнометражный анимационный фильм»

Претенденты: «Шарлотта», «Ину-о: Рождение легенды», «Маленький Николя», «Марсель, ракушка в ботинках», «Папин дракон». Перевес голосов находится на стороне Марселя, неплохую конкуренцию составляет Дракон за счёт ирландской студии.

«Лучший сценарий в полнометражном анимационном фильме»

Претенденты: «Я краснею», «Вечная весна», «Ину-о: Рождение легенды», «Марсель, ракушка в ботинках».

«Лучшие спецэффекты в полнометражном анимационном фильме»

Претенденты: «Аватар: Путь Воды», «Базз Лайтер», «Пиноккио Гильермо дель Торо», «Миньоны: Грювитация», «Морской монстр». Здесь есть множество подозрений, что Аватар без проблем и сомнений победит всех-всех.

«Лучший дизайн персонажа в анимационном фильме»

Претенденты: «Удача», «Кот в сапогах 2: Последнее желание», «Эволюция Черепашек-ниндзя: Фильм», «Плохие парни», «Уэнделл и Уайлд». Ставим на парней, которые хоть и плохие поначалу, но очень замечательно сделаны.

«Лучшая анимация персонажа в художественном фильме»

Претенденты: «Я краснею», «Пиноккио Гильермо дель Торо», «Плохие парни». А вот это состязание интересное, делаем ставку на Пиноккио.

«Лучшая озвучка персонажа в полнометражном мультфильма»

Претенденты: «Пиноккио Гильермо дель Торо» — Дэвид Брэдли, «Пиноккио Гильермо дель Торо» — Грегори Манн, «Марсель, ракушка в ботинках» — Дженни Слейт, «Кот в сапогах 2: Последнее желание» — Вагнер Моура, «Морской монстр» — Зарис-Анхель Хатор. Болеем за всех-всех!

«Лучший анимационный сериал для детей»

Претенденты: «Эверест и невидимый город», «Большой Нейт», «Долина Муми-троллей», «Дом совы», «Мы медвежата». Наша ставка — тролли.

Конечно, называть все грядущие награды от премии не имеет смысла. Коротко посчитаем, сколько номинаций у самых выделяющихся мультфильмов: «Пиноккио Гильермо дель Торо» — 9, «Я краснею» — 9, «Мальчик, Крот, Лис и Лошадь» — 7 (читайте наш обзор), «Кот в сапогах 2: Последнее желание» — 6, «Морской монстр» — 6, «Плохие парни» — 5, «Миньоны: Грювитация» — 4.