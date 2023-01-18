5 лучших фильмов, которым в 2023 году исполнится 50 лет

Ежегодно киностудии выпускают не один десяток фильмов. Но далеко не все из них остаются в памяти зрителей надолго. Сегодня «Рамблер» напомнит о пяти картинах разных жанров, которые не теряют популярности и горячо любимы фанатами кино. Все они впервые были показаны в 1973 году.
Комедия Леонида Гайдая была снята по мотивам пьесы М. Булгакова. История инженера Тимофеева (Александр Демьяненко) об экспериментах с созданием машины времени настолько полюбилась россиянам, что многие из них с удовольствием пересматривают ее в канун Нового года и на каникулах. Кстати во времена Советского Союза фильм попал в новогоднюю сетку вещания всего два раза – в 1975 и 1987 году соответственно.
Экранизации сказки С. Маршака ждали не только советские дети, но и взрослые. И работа Анатолия Граника многим пришлась по сердцу. «Двенадцать месяцев» любят за атмосферу сказки, потрясающий звездный актерский состав, искрометный юмор и музыку. Многие зрители с радостью отмечают точность диалогов, воспроизведенных со страниц книги.
Этот фильм в жанре хоррор тоже является экранизацией – романа 1971 года Уильяма Питера Блэтти «Изгоняющий дьявола». Сюжет об изгнании дьявола, который вселился в тело просто человека, далекого от эзотерики, нельзя назвать новым. Но даже 50 лет спустя этот фильм Уильяма Фридкина считается одним из самых страшных и угнетающих в истории мирового кино.
Просмотр драмы Леонида Быкова, как признаются зрители, даже годы спустя похож на поездку на экстремальном аттракционе. Вот вы улыбаетесь и смеетесь, восхищаясь ироничностью и смекалкой главных героев. Но уже следующая сцена, в которой режиссер сталкивает зрителя лицом к лицу с ужасами военного положения, провоцирует мурашки по коже и ощущение тоски.
К тому времени, когда «Выход дракона» получил прокатное удостоверение в Соединенных Штатах, Брюс Ли трагически погиб – в возрасте 32 лет. Ли посмертно стал крупнейшей звездой кинематографа и легендой боевых искусств в мире. Мальчишки по всему миру копировали стиль и манеры Брюса. По сей день многие считают «Выход дракона» лучшим фильмом о боевых искусствах.
А какие ваши любимые фильмы 1973 года?