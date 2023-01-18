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20 минут назад

5 лучших фильмов, которым в 2023 году исполнится 50 лет

Мира Маркина

Ежегодно киностудии выпускают не один десяток фильмов. Но далеко не все из них остаются в памяти зрителей надолго. Сегодня «Рамблер» напомнит о пяти картинах разных жанров, которые не теряют популярности и горячо любимы фанатами кино. Все они впервые были показаны в 1973 году.

5 лучших фильмов, которым в 2023 году исполнится 50 лет
Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Иван Васильевич меняет профессию

Видео дня

Комедия Леонида Гайдая была снята по мотивам пьесы М. Булгакова. История инженера Тимофеева (Александр Демьяненко) об экспериментах с созданием машины времени настолько полюбилась россиянам, что многие из них с удовольствием пересматривают ее в канун Нового года и на каникулах. Кстати во времена Советского Союза фильм попал в новогоднюю сетку вещания всего два раза – в 1975 и 1987 году соответственно.

Двенадцать месяцев

Кадр из фильма «Двенадцать месяцев»

Экранизации сказки С. Маршака ждали не только советские дети, но и взрослые. И работа Анатолия Граника многим пришлась по сердцу. «Двенадцать месяцев» любят за атмосферу сказки, потрясающий звездный актерский состав, искрометный юмор и музыку. Многие зрители с радостью отмечают точность диалогов, воспроизведенных со страниц книги.

Изгоняющий дьявола

Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола»

Этот фильм в жанре хоррор тоже является экранизацией – романа 1971 года Уильяма Питера Блэтти «Изгоняющий дьявола». Сюжет об изгнании дьявола, который вселился в тело просто человека, далекого от эзотерики, нельзя назвать новым. Но даже 50 лет спустя этот фильм Уильяма Фридкина считается одним из самых страшных и угнетающих в истории мирового кино.

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В бой идут одни старики

Кадр из фильма «В бой идут одни старики»

Просмотр драмы Леонида Быкова, как признаются зрители, даже годы спустя похож на поездку на экстремальном аттракционе. Вот вы улыбаетесь и смеетесь, восхищаясь ироничностью и смекалкой главных героев. Но уже следующая сцена, в которой режиссер сталкивает зрителя лицом к лицу с ужасами военного положения, провоцирует мурашки по коже и ощущение тоски.

Выход дракона

Кадр из фильма «Выход дракона»

К тому времени, когда «Выход дракона» получил прокатное удостоверение в Соединенных Штатах, Брюс Ли трагически погиб – в возрасте 32 лет. Ли посмертно стал крупнейшей звездой кинематографа и легендой боевых искусств в мире. Мальчишки по всему миру копировали стиль и манеры Брюса. По сей день многие считают «Выход дракона» лучшим фильмом о боевых искусствах.

А какие ваши любимые фильмы 1973 года?

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