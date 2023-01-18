«Аватар 2» стал шестым самым кассовым фильмом в истории

Это наконец случилось — фильм «Аватар: Путь воды» перегнал «Человека-паука: Нет пути домой» и стал шестым самым кассовым фильмом в истории. Сборы «Аватара 2» превысили $ 1,921 млрд — и это уже больше, чем у ленты про культового супергероя.