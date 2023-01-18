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33 минуты назад

«Аватар 2» обошёл «Человека-паука» и стал шестым самым кассовым фильмом в истории

Чемпионат.com

Это наконец случилось — фильм «Аватар: Путь воды» перегнал «Человека-паука: Нет пути домой» и стал шестым самым кассовым фильмом в истории. Сборы «Аватара 2» превысили $ 1,921 млрд — и это уже больше, чем у ленты про культового супергероя.

«Аватар 2» стал шестым самым кассовым фильмом в истории
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Впереди — фильм «Мстители: Война бесконечности», сборы которого составляют $ 2,048 млрд. Аналитики предполагают, что в ближайший уикенд картина Кэмерона перегонит и четвёртых «Мстителей». Затем ленте потребуется перегнать «Звёздные войны: Пробуждение силы», «Титаник», «Мстители: Финал» и первую часть «Аватара».

Успех «Аватара: Путь воды» дал Кэмерону понять, что людям всё ещё хочется ходить на фильмы в кино. К тому же теперь нас ждёт полноценная большая франшиза.

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