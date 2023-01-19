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3 часа назад

Одержимые домохозяйки устроят «Пригородный ад» в новом ужастике Сэма Рэйми

Inc-News

Настоящий мастер триллеров готовит новый проект.

Одержимые домохозяйки устроят «Пригородный ад» в новом ужастике
Фото: Inc-NewsInc-News

Создатель культовых «Зловещих мертвецов» Сэм Рэйми планирует заняться новым проектом, от которого кровь будет стыть в жилах.

За основу режиссер возьмет роман «Пригородный ад» писателя Морин Килмер, в центре сюжета которого компания типичных домохозяек, в которых время от времени вселяются демоны.

После этого безобидные с виду домохозяйки превращаются в настоящих монстров, угрожающих жизни соседей и просто прохожих.

Когда начнутся съемки и когда фильм может выйти на экраны, пока не афишируется. Но уже известно, что в создании картину Рэйми помогут продюсеры Лора Фишер и Пол Фейг, а роман в сценарий превратит талантливый авто «Медведя! Джоанна Кало.

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