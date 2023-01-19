Одержимые домохозяйки устроят «Пригородный ад» в новом ужастике

Настоящий мастер триллеров готовит новый проект.
Создатель культовых «Зловещих мертвецов» Сэм Рэйми планирует заняться новым проектом, от которого кровь будет стыть в жилах.
За основу режиссер возьмет роман «Пригородный ад» писателя Морин Килмер, в центре сюжета которого компания типичных домохозяек, в которых время от времени вселяются демоны.
После этого безобидные с виду домохозяйки превращаются в настоящих монстров, угрожающих жизни соседей и просто прохожих.
Когда начнутся съемки и когда фильм может выйти на экраны, пока не афишируется. Но уже известно, что в создании картину Рэйми помогут продюсеры Лора Фишер и Пол Фейг, а роман в сценарий превратит талантливый авто «Медведя! Джоанна Кало.