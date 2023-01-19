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3 часа назад

Производство в Голливуде резко сократилось к концу 2022 года

Газета.Ru

Производство в Лос-Анджелесе резко сократилось к концу 2022 года, так как индустрия Голливуда замедлила восстановление после пандемии коронавируса. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Производство в Голливуде резко сократилось к концу 2022 года
Фото: Газета.руГазета.ру

При этом число съемок вернулось к допандемическому уровню в 2019 году, который был годом значительного спада кинопроизводства в Голливуде.

По данным офиса FilmLA, в квартале, закончившемся в декабре, было отработано 8 674 съемочных дня. Эта цифра на 19,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, хотя в четвертом квартале 2021 года был установлен квартальный рекорд из-за задержек производства в связи с пандемией.

Данные включают дни съемок художественных фильмов, телевизионных передач, рекламных роликов, музыкальных клипов, студенческих фильмов и документалок.

За весь 2022 год было отработано 36 792 съемочных дня. Это на 2,4% меньше по сравнению с 2021 годом и на 0,7% больше по сравнению с 2019 годом.

В то время как количество съемочных дней неуклонно росло в 2021 году, в прошлом году наблюдалось обратное: количество съемочных дней постоянно сокращалось, сообщает FilmLA. Эта тенденция может отражать то, что производители предпочитают снимать в других штатах с лучшими налоговыми льготами и более слабыми протоколами по коронавирусу.

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