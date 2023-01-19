Netflix покажет рекордное количество корейских фильмов и сериалов

Сериал «Игра в кальмара» положил начало настоящему буму корейского кино на платформе Netflix.

Фото: Inc-News Inc-News

Стриминг с удовольствием включал проекты их этой страны в свое расписание, а в 2023 году корейский контент и вовсе готовится побить исторический рекорд.

Как рассказал вице-президент по контенту Дон Канг, в течение текущего года на суд зрителя будут представлены тридцать четыре корейских полнометражных фильма и сериала.

Среди них Behind Your Touch, Crash Course in Romance, The Good Bad Mother, King The Land и многие другие.