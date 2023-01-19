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1 час назад

Netflix покажет рекордное количество корейских фильмов и сериалов в 2023 году

Inc-News

Сериал «Игра в кальмара» положил начало настоящему буму корейского кино на платформе Netflix.

Netflix покажет рекордное количество корейских фильмов и сериалов
Фото: Inc-NewsInc-News

Стриминг с удовольствием включал проекты их этой страны в свое расписание, а в 2023 году корейский контент и вовсе готовится побить исторический рекорд.

Как рассказал вице-президент по контенту Дон Канг, в течение текущего года на суд зрителя будут представлены тридцать четыре корейских полнометражных фильма и сериала.

Среди них Behind Your Touch, Crash Course in Romance, The Good Bad Mother, King The Land и многие другие.

Между тем, сразу два корейских проекта, научно-фантастический фильм «Чон-и» и триллер Kill Boksoon, впервые покажут на на Берлинском международном кинофестивале.

Фильмы,Netflix,
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