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3 часа назад

Якутский фильм "Молодость" выходит в российский прокат

ТАСС

Картина "Молодость" одного из ведущих кинорежиссеров Якутии Дмитрия Давыдова выходит в общероссийский кинопрокат в четверг, сообщил ТАСС режиссер и сценарист ленты.

Якутский фильм "Молодость" выходит в российский прокат
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

"Картина будет показана на 115 площадках в 56 городах России. Лента, снятая в жанре трагикомедии, поднимает универсальные вопросы поиска смысла жизни, поиска себя, взросления", - сказал Давыдов.

Действие фильма разворачивается в маленькой якутской деревне, куда возвращается после 20-летних скитаний уроженец этих мест. Лента идет на якутском языке с русскими субтитрами. По словам режиссера, он стремился снять притчу о человеке, который проходит через чистилище, возвращаясь к родным истокам.

Давыдов получил известность как режиссер независимого кино. Якутская мистическая драма "Пугало" режиссера получила главный приз на фестивале "Кинотавр" в 2020 году, премию "Вера в кино" на кинофестивале Tromso International Film Festival (TIFF) в Норвегии. Режиссерский дебют сельского учителя из Якутии Дмитрия Давыдова - драма "Костер на ветру" - вошла в число 33 лучших фильмов 2017 года по версии российского издания американского журнала Еsquire.

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