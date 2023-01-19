Якутский фильм "Молодость" выходит в российский прокат

Картина "Молодость" одного из ведущих кинорежиссеров Якутии Дмитрия Давыдова выходит в общероссийский кинопрокат в четверг, сообщил ТАСС режиссер и сценарист ленты.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

"Картина будет показана на 115 площадках в 56 городах России. Лента, снятая в жанре трагикомедии, поднимает универсальные вопросы поиска смысла жизни, поиска себя, взросления", - сказал Давыдов.

Действие фильма разворачивается в маленькой якутской деревне, куда возвращается после 20-летних скитаний уроженец этих мест. Лента идет на якутском языке с русскими субтитрами. По словам режиссера, он стремился снять притчу о человеке, который проходит через чистилище, возвращаясь к родным истокам.