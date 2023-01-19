Кино для начинающих: 5 фильмов для тех, кто хочет понять Вуди Аллена

В ноябре 2022 года Вуди Аллену исполнилось 87 лет. За более чем полувековую карьеру в кино режиссер создал свой неповторимый язык повествования: красочный, ироничный, с незабываемыми диалогами и персонажами, в которых невозможно не узнать себя.

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Подробнее о картинах, которые нужно посмотреть, если вы только знакомитесь с работами американца – в материале "Рамблера".

"Энни Холл", 1977

Кадр из фильма "Энни Холл"

В этой картине Аллен вывел жанр ромкома на новый уровень, показав, что такие фильмы могут быть не глупыми, а интеллектуальными и изысканными. В центре сюжета комик Элви Сингер, который с юмором рассказывает о своей жизни, об окружающих людях и своих романах – в частности, с певицей Энни Холл.

"Полночь в Париже", 2011

Писатель, убежденный, что должен жить в другую эпоху, приезжает с возлюбленной в Париж. Вскоре его желание исполняется – он перемещается в 20-е годы XX века. Там герой знакомится с Хэмингуэем, Пикассо, Фицджеральдом и понимает, что не хочет возвращаться в современную реальность.

"Матч Поинт", 2005

Кадр из фильма "Матч поинт"

Жизнь некогда известного теннисиста Криса переворачивается с ног на голову, когда он встречает роковую женщину Нолу. Герой уверен, что связь с ней ничем хорошим не обернется, но его непреодолимо тянет к ней. Ситуацию осложняет то, что его друг Том уже встречается с Нолой.

"Интерьеры", 1978

Кадр из фильма "Интерьеры"

Пожилая дизайнер интерьеров Ева тяжело переживает развод. Героиня остается с тремя дочками, но они не в силах спасти мать: постепенно Ева начинает сходить с ума, уверенная в том, что муж вернется назад. Сумасшествие матери превращает жизнь остальных домочадцев в ад.

"Любовь и смерть", 1975

Кадр из фильма "Любовь и смерть"

Одна из самых искрометных комедий Аллена, за которую режиссер удостоился премии на Берлинском кинофестивале. В центре сюжета молодой русский дворянин, которые пытается избежать призыва на войну с Наполеоном.